Пальне по 150 грн за літр: в Раді прогнозують різке зростання цін на АЗС

В Україні ціни на пальне можуть різко зрости, якщо Антимонопольний комітет не забезпечить належний контроль за ринком. У такому випадку вартість бензину потенційно може досягти 150 гривень за літр.

Різке зростання цін на пальне не є типовим явищем для європейських країн. Про це заявила народна депутатка України, членкиня парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна під час ефіру День.LIVE, коментуючи ситуацію на українському ринку пального.

За її словами, учасники ринку навряд чи покриватимуть можливі штрафи, які може накласти Антимонопольний комітет України, за рахунок власних акціонерів. Натомість компанії можуть намагатися компенсувати ці витрати через підвищення вартості пального для споживачів.

"Якщо зараз антимонопольний комітет не виконує свою роботу, то ви завтра побачите 150 гривень за літр. І будете думати, що це так можна, так дозволено", — зазначила Южаніна.

Вона підкреслила, що проблему ціноутворення на ринку пального не можна ігнорувати. За її словами, без ефективного контролю ситуація може швидко погіршитися.

Южаніна також наголосила, що бізнес повинен усвідомлювати свою відповідальність перед державою та громадянами, особливо в умовах повномасштабної війни.

"І я дуже добре знаю власників цих компаній.І вони, до речі, в 2022 році дуже допомагали з постачанням нафтопродуктів Збройним силам. Але наразі вони мають зупинитися. І оцю диверсифікацію ризиків, поклавшись виключно на ціну товару вже сьогодні, не можна робити", — наголосила Южаніна.

Нагадаємо, що 4 березня Антимонопольний комітет України звернувся до всіх мереж автозаправних станцій із вимогою пояснити недавнє підвищення вартості пального. Учасникам ринку дали три дні, щоб надати обґрунтування причин подорожчання. Голова АМКУ Павло Кириленко заявив про намір перевірити, чи не було ознак узгоджених дій між операторами АЗС.

Раніше ми також інформували, що Президент Володимир Зеленський після урядової наради зазначив, що підстав для паніки на ринку пального немає. В "Нафтогазі" запевнили: постачання пального в Україні здійснюється у штатному режимі. У компанії "Укрнафта" заявили про намір мінімізувати торговельні націнки.