Топливо по 150 грн за литр: в Раде прогнозируют резкий рост цен на АЗС

В Украине цены на топливо могут резко вырасти, если Антимонопольный комитет не обеспечит надлежащий контроль за рынком. В таком случае стоимость бензина потенциально может достичь 150 гривен за литр.

Резкий рост цен на топливо не является типичным явлением для европейских стран. Об этом заявила народный депутат Украины, член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина во время эфира День.LIVE, комментируя ситуацию на украинском рынке топлива.

По ее словам, участники рынка вряд ли будут покрывать возможные штрафы, которые может наложить Антимонопольный комитет Украины, за счет собственных акционеров. Вместо этого компании могут пытаться компенсировать эти расходы за счет повышения стоимости топлива для потребителей.

"Если сейчас антимонопольный комитет не выполняет свою работу, то вы завтра увидите 150 гривен за литр. И будете думать, что это так можно, так разрешено", — отметила Южанина.

Она подчеркнула, что проблему ценообразования на рынке горючего нельзя игнорировать. По ее словам, без эффективного контроля ситуация может быстро ухудшиться.

Южанина также подчеркнула, что бизнес должен осознавать свою ответственность перед государством и гражданами, особенно в условиях полномасштабной войны.

"И я очень хорошо знаю владельцев этих компаний, и они, кстати, в 2022 году очень помогали с поставками нефтепродуктов Вооруженным силам. Но сейчас они должны остановиться. И эту диверсификацию рисков, положившись исключительно на цену товара уже сегодня, нельзя делать", — подчеркнула Южанина.

Напомним, что 4 марта Антимонопольный комитет Украины обратился ко всем сетям автозаправочных станций с требованием объяснить недавнее повышение стоимости топлива. Участникам рынка дали три дня, чтобы предоставить обоснование причин подорожания. Глава АМКУ Павел Кириленко заявил о намерении проверить, не было ли признаков согласованных действий между операторами АЗС.

Ранее мы также информировали, что Президент Владимир Зеленский после правительственного совещания отметил, что оснований для паники на рынке топлива нет. В "Нафтогазе" заверили: поставки топлива в Украину осуществляется в штатном режиме. В компании "Укрнафта" заявили о намерении минимизировать торговые наценки.