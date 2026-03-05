Зеленский сделал заявление о бензине и дизеле: что будет с ценами и от кого они зависят
Подорожание бензина связано с мировыми котировками, но "Укрнафта" обещает минимизировать наценки. Президент Владимир Зеленский сделал заявление по итогам совещания по состоянию рынка топлива в Украине.
Паники из-за топлива в Украине нет. В "Нафтогазе" заверили, что поставки осуществляются в штатном режиме, несмотря на рост цен на бензин, дизель. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после заседания правительства 5 марта.
По его словам, отдельно состоялась рабочая встреча с премьер-министром Юлией Свириденко и председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергеем Корецким. Главной темой стали цены на бензин и дизельное топливо для внутреннего рынка.
"Мы подробно обсудили ситуацию с ценами на топливо для украинцев. Считаю, что корректно будет, если позицию компании дополнительно озвучит руководитель "Нафтогаза", — отметил глава государства.
Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий отметил, что рост цен на топливо является не только украинской проблемой — подобные процессы происходят в Европе и мире.
Повышение цен на заправках — сколько еще продлится ажиотаж
По его словам, информация о якобы повышении цен на заправках на 10 грн не соответствует действительности. Фактический рост составляет около 6 грн.
"Ключевая задача — как для Украины, так и для европейских стран — не допустить перебоев с поставками. Сейчас ситуация контролируемая, есть четкое понимание относительно источников импорта. Подобные ценовые пики уже случались — во время пандемии COVID-19 и в начале полномасштабного вторжения. Обычно после роста происходит коррекция", — пояснил Корецкий.
Будет ли дефицит топлива в Украине
Он подчеркнул, что Украина имеет одну из самых диверсифицированных систем поставок нефтепродуктов — из разных стран и разными видами транспорта. Поэтому оснований для паники из-за возможного дефицита нет.
Относительно ценовой политики, Корецкий отметил, что подорожание обусловлено ростом котировок на мировых рынках. В то же время государственная "Укрнафта" в кризисный период намерена сдерживать наценки до минимально возможного уровня, чтобы обеспечить стабильность и доступность топлива для потребителей.
По словам руководителя "Нафтогаза", сейчас наблюдается рост объемов продаж, что может быть связано с эмоциональной реакцией водителей. В то же время никаких проблем с обеспечением рынка нефтепродуктами нет, а поставки осуществляются в штатном режиме.
Какова ситуация с топливом и ценами на АЗС
Напомним, цены на топливо растут как в Украине, так и в мире из-за скачка стоимости нефти марки Brent. Ранее Фокус выяснил, сколько стоит бензин 5 марта и что будет со стоимостью горючего в ближайшее время. Как сказал изданию руководитель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин, запасы топлива в Украине не закончатся. Обычно у нас резервов хватает на 20 дней.
Накануне эксперты отмечали, что цена на А-90 может вырасти до 100–150 грн за литр. А блокада Ормузского залива повысит цены, причем не только для Украины, но и для всего мира.
Согласно мониторингу Фокуса цен на топливо, по состоянию на 5 марта ведущие операторы, которые чаще всего встречаются на заправках, предлагают А-95 по 70,99 грн, а дизтопливо от 65,98 грн. Подробнее смотрите в обзоре цен на АЗС.