До 100-150 грн/л: эксперт рассказал, остановится ли рост цен на бензин

Из-за эскалации на Ближнем Востоке и перекрытия Ормузского пролива, который является главной артерией для транспортировки нефти из этого региона, цены на топливо по всему миру поползли вверх, и Украина не стала исключением.

Пока на АЗС каждый день переписывают цены на бензин, автогаз и дизельное топливо, руководитель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин в интервью "Главреду" не исключил дальнейший рост цен.

Он констатирует, что судоходство в Ормузском проливе фактически остановилось, а через этот регион проходит около 20% мировых объемов нефти.

"Когда оно снова поплывет, знает, пожалуй, Марко Рубио, который накануне сказал, что существует определенный план по снижению цен, и один из пунктов — это уничтожение иранского флота. Хотя я не очень верю, что это сработает, но такое заявление прозвучало. Возможно, еще Трамп что-то знает о том, когда ситуация стабилизируется", – говорит эксперт.

В беседе с УНИАН Леушкин говорит, что в ближайшее время на фоне паники цены на топливо могут существенно увеличиться.

"Может долететь и до 100-150, если Ормузский пролив не откроют. Но, я думаю, что США и ЕС в таком случае будут продавать нефть из стратегических резервов, и цена остановится на 100", — считает он. Эксперт выражает уверенность, что судоходство по проливу будет восстановлено в течение месяца.

По словам Леушкина, сейчас в Украине наблюдается рекордный рост цен на топливо:

"Я никогда в своей жизни не видел такого роста цен в крупных сетях. Даже во времена топливного кризиса такого роста цен на топливо не было. Оно исчезало и появлялось по другой цене. Но здесь топливо есть".

Он констатирует, что оптовые цены на бензин и дизель уже достигают 68-70 грн/литр. При этом часть оптовых продавцов не спешат продавать топливо, поскольку уверены, что рост цен будет продолжаться. Например, не исключает собеседник издания, стоимость бензина и дизеля, например, в сети ОККО, в ближайшее время может вырасти до 85 гривен, и не факт, что это — потолок.

Леушкин, как и ряд других экспертов, указывает на то, что в Украине нет дефицита ни бензина, ни дизеля, а оптовые цены и, соответственно, стоимость топлива на АЗС растет. Это связано с тем, что в формулу расчета цены входит нефть, которая существенно подорожала, и газойль, стоимость которого 2 марта обновила двухлетний рекорд. Причина, как уже говорилось выше, — перекрытие Ормузского пролива, к которому были готовы далеко не все НПЗ

После полноценного восстановления судоходства по Ормузскому проливу цены на бензин и дизель постепенно упадут до 80 гривен. Однако, предупреждает эксперт, на возвращение к прежним ценам рассчитывать не стоит:

"И все забудут, что цена когда-то была 60. Было 60 — станет 100, на 80 остановится".

Что касается цен на автогаз, стоимость литра которого сейчас около 40 грн, то тут эксперт менее оптимистичен:

"Очень мощный игрок на мировом газовом рынке — Катар. Сейчас он отключен от мирового рынка, это может вызвать довольно резкий скачок цен в мире и в дальнейшем. Поэтому в отношении газа прогнозы менее оптимистичны, чем в отношении дизеля или бензина. Если по бензину и дизелю можно говорить о потенциальном росте примерно на 14-15 гривен (при условии, что ситуация останется такой, как сейчас), то по газу — это может быть плюс 20 гривен".

Ранее народный депутат Даниил Гетманцев призвал игроков топливного рынка не забывать, что в стране война, и пригрозил обращением в Антимонопольный комитет, если цены на топливо будут расти и дальше.

Тем временем украинские автовладельцы выстраиваются в длинные очереди у заправок, где топливо за последние дни подорожало минимум на три гривны.

В свою очередь аналитики утверждают, что в Украине нет дефицита топлива. Просто ведущие операторы рынка воспользовались случаем повысить прибыли, хотя пока события на Ближнем Востоке никак не повлияли на украинский рынок.