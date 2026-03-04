Ажиотаж на заправках: в Украине фиксируют длинные очереди на АЗС из-за скачка цен на топливо (видео)

В Украине на фоне роста стоимости топлива водители массово скупают бензин и дизель, и из-за этого в отдельных регионах образовались очереди на АЗС. Ажиотаж связывают с резким подорожанием нефтепродуктов после скачка мировых цен на нефть из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

О скоплении автомобилей возле заправок сообщают, в социальных сетях. В частности, паблики в Telegram публикуют видео очередей.

По данным Volynblog, в Камень-Каширском водители выстроились в длинные очереди на автозаправке. В то же время "Труха Украина" публикует фото и видео больших очередей на АЗС в разных регионах, однако без уточнения конкретных областей. В соцсетях пользователи объясняют это опасениями дальнейшего повышения цен.

В общем, толчком к подорожанию стал рост мировых котировок нефти на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке, а колебания на глобальном рынке оперативно повлияли и на украинский сегмент нефтепродуктов.

Відео дня

По информации издания "РБК-Украина", по состоянию на сегодня средние цены на топливо в Украине примерно такие:

бензин А-95 — 68-71 грн за литр;

бензин А-100 — 79-81 грн за литр;

дизельное топливо — 68-71 грн за литр;

автогаз — 40,98-41,99 грн за литр.

В то же время народный депутат Даниил Гетманцев отреагировал на ситуацию публичным обращением к представителям топливного рынка. В своей заметке в Telegram он отметил, что несмотря на бизнес-составляющую деятельности операторов, в военное время они должны учитывать и социальную ответственность и не использовать панические настроения для получения сверхприбылей.

Пубилкация Даниила Гетманцева в Telegram Фото: Скриншот

По словам депутата, нынешнее резкое подорожание топлива лишь частично связано с событиями в Иране, ведь изменения мировых цен не сразу влияют на украинский рынок. Он также предупредил, что в случае злоупотреблений возможно вмешательство контролирующих органов.

Также Фокус писал, что, по мнению экономиста Олега Пендзина, рост цен на топливо должен происходить в течение трех недель. В остальных случаях, считает специалист, существует явный сговор трейдеров.

Стоит отметить, что со 2 марта в Украине зафиксировали рост цен на бензин, дизель и автогаз минимум на 1-2 гривны. А уже 3 марта стоимость топлива выросла еще минимум на 2 гривны.