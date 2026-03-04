Ажіотаж на заправках: в Україні фіксують довгі черги на АЗС через стрибок цін на пальне (відео)

В Україні на тлі зростання вартості пального водії масово скуповують бензин і дизель, і через це в окремих регіонах утворилися черги на АЗС. Ажіотаж пов’язують із різким подорожчанням нафтопродуктів після стрибка світових цін на нафту через загострення ситуації на Близькому Сході.

Про скупчення автомобілів біля заправок повідомляють, у соціальних мережах. Зокрема, пабліки у Telegram публікують відео черг.

За даними Volynblog, у Камінь-Каширському водії вишикувалися в довгі черги на автозаправці. Водночас "Труха Україна" публікує фото та відео великих черг на АЗС у різних регіонах, однак без уточнення конкретних областей. У соцмережах користувачі пояснюють це побоюваннями подальшого підвищення цін.

Загалом, поштовхом до подорожчання стало зростання світових котирувань нафти на тлі воєнного конфлікту на Близькому Сході, а коливання на глобальному ринку оперативно вплинули й на український сегмент нафтопродуктів.

Відео дня

За інформацією видання "РБК-Україна", станом на сьогодні середні ціни на пальне в Україні приблизно такі:

бензин А-95 — 68–71 грн за літр;

бензин А-100 — 79–81 грн за літр;

дизельне пальне — 68–71 грн за літр;

автогаз — 40,98–41,99 грн за літр.

Водночас народний депутат Данило Гетманцев відреагував на ситуацію публічним зверненням до представників паливного ринку. У своєму дописі в Telegram він наголосив, що попри бізнесову складову діяльності операторів, у воєнний час вони мають зважати й на соціальну відповідальність та не використовувати панічні настрої для отримання надприбутків.

Пубілкація Данила Гетманцева в Telegram Фото: Скриншот

За словами депутата, нинішнє різке подорожчання пального лише частково пов’язане з подіями в Ірані, адже зміни світових цін не одразу впливають на український ринок. Він також попередив, що у разі зловживань можливе втручання контролюючих органів.

Також Фокус писав, що, на думку економіста Олега Пендзина, зростання цін на паливо має відбуватися протягом трьох тижнів. У інших випадках, вважає фахівець, існує явна змова трейдерів.

Варто зазначити, що з 2 березня в Україні зафіксували зростання цін на бензин, дизель і автогаз щонайменше на 1-2 гривні. А вже 3 березня вартість пального зросла ще щонайменше на 2 гривні.