Підвищення цін на пальне в Україні має ознаки картельної змови, — економіст (відео)

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу й економіст Олег Пендзин переконаний, що зростання цін на паливо має відбуватися протягом трьох тижнів. У інших випадках, вважає фахівець, існує явна змова трейдерів.

За словами економіста, між стрибком цін на нафту до її здорожчання на АЗС має пройти близько трьох тижнів, а такий стрибок викликає підозри. Про це він розповів у інтерв'ю RadioNV.

"Зростання цін на нафту на свтіових ринках автоматично приводить до зростання цін на нафтпродукти, що вироблені з цієї нафти, через термін її переробки. Це не відбувається автоматично та миттєво", — каже фахівець.

Пан Пендзин вважає, що миттєвий і сихронний стрибок цін на нафтопродукти, зокрема пальне, має ознаки змови учасників ринку. Тоді це вимагає реакцїі Антимонопольного комітету України щодо того, що ж могло статися на ринку, говорить економіст.

"Ми маємо з вами розуміти, що в трейдерів є залишки нафтропродуктів, які вони завозять постійно за старими цінами. І зараз сказати, що раптом почалося різке зростання цін, тому що з'явився новий ресурс за 20 днів. Тому тут виникає питання, чи немає тут картельної змови й узгоджених дій трейдерами", — додає Пендзин, визнаючи, що зростання цін на паливо справді має залежність від подій на Близькому Сході.

Раніше повідомлялося про реакцію ринку України на початок війни в Ірані. Експерт ринку палива Сергій Куюн стверджує, що з усіма видами палива в Україні — повний порядок, і очікування чогось апокаліптичного у зв'язку з війною в Ірані абсолютно не виправдалися.

Згодом стало відомо, що ціни на бензин можуть вирости понад 80 гривень і більше. Паливний експерт Дмитро Льоушкін зауважив, що психологічний фактор і ринкові очікування вже формують підвищений попит, який може спровокувати ажіотаж.