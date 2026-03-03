Літр по 80 грн і вище: експерт попереджає про новий стрибок цін на пальне (відео)

В Україні немає дефіциту пального, однак уникнути хвилі ажіотажу вже не вдасться, попереджає експерт. За його оцінками, попри достатні запаси, можливе подальше подорожчання та хвиля підвищеного попиту.

Паливний експерт та засновник групи компаній Prime Дмитро Льоушкін заявив в ефірі Вечір.LIVE, що ситуація із запасами пального в Україні залишається стабільною — нестачі немає, ресурсу достатньо. Водночас він зауважив, що психологічний фактор і ринкові очікування вже формують підвищений попит, який може спровокувати ажіотаж.

Наразі на частині автозаправних станцій ціна вже перевищила 70 грн за літр. За прогнозами експерта, у найближчій перспективі можливе подорожчання ще на кілька гривень. Якщо світові котирування на нафту залишаться на теперішньому рівні, то протягом тижня у преміальних мережах вартість може сягнути приблизно 80 грн за літр, а в інших — близько 75 грн.

Льоушкін наголосив, що попит на пальне в Україні є нееластичним. Навіть суттєве підвищення вартості не змусить людей відмовитися від заправок, адже транспорт для більшості залишається необхідністю.

"Якщо завтра здорожчає, паливо буде коштувати 100 гривень, я його також буду купляти і по 150 гривень буду купляти, тому що рухатись потрібно", — зазначив Дмитро Льоушкін.

Черги на автозаправках у Києві, за повідомленнями в соцмережах, уже порівнюють із ситуацією перших днів повномасштабного вторгнення. В місцевих пабліках пигуть, що водії масово заправляють баки до повного на тлі різкого підвищення цін на пальне.

Нагадаємо, що ескалація конфлікту на Близькому Сході миттєво відобразилася на світових енергетичних ринках. Зросли котирування нафти, газу та бензину, а окремі компанії тимчасово призупинили роботу. Коливання цін зачепили й український ринок пального, хоча експерти радять не піддаватися паніці.

Раніше ми також інформували, що Китай публічно закликав усі сторони конфлікту забезпечити вільне судноплавство через Ормузьку протоку для транспортування нафти й газу. Водночас Пекін провів закриті переговори з іранською стороною з вимогою відкрити протоку.