Конфлікт на Близькому Сході призвів до миттєвої реакції світових енергоринків: зросли ціни на нафту, газ і бензин, а деякі енергетичні підприємства тимчасово призупинили роботу. Це вплинуло й на ринок пального в Україні. Експерти прогнозують певне здорожчання бензину, але закликають не панікувати.

Світові енергоринки лихоманить. Після початку спільної операції США та Ізраїлю проти Ірану напруга в Перській затоці стала фактором глобального цінового шоку. Атаки на енергетичну інфраструктуру призвели до того, що компанія QatarEnergy призупинила виробництво скрапленого природного газу, а в Саудівській Аравії після удару безпілотника тимчасово зупинився найбільший нафтопереробний завод у Рас-Танурі.

Удари США та Ізраїлю, а також відповідні дії Тегерана спричинили превентивні зупинки нафтогазових об’єктів по всьому Близькому Сходу. Ринок миттєво відреагував: відбувається зростання цін на нафту, газ і, як наслідок, дорожчає бензин.

Ціни на газ у Британії досягли трирічного максимуму

Ринок газу різко відреагував на операцію Epic Fury. Уже в перші години після повідомлень про початок спільної операції США та Ізраїлю проти Ірану біржові котирування стрімко поповзли вгору.

Згідно з даними UK Natural Gas, 27 лютого ціни на газ перебували на рівні 78,485 пенса за терм (приблизно 37,6 грн). Проте вже 3 березня о 12:37 вартість підскочила до 159,15 пенса (76,37 грн) за терм. Фактично зростання відбулося на рівні 40%.

3 березня вартість газу у Британії зросла до 159,15 пенса (76,37 грн) за терм Фото: скриншот

Як зазначає Sky News, якщо враховувати й стрибок, що відбувся 2 березня, сумарне підвищення сягає майже 90%. Востаннє подібні рівні фіксувалися понад три роки тому, а саме у лютому 2023 року.

Рекордна ціна на газ у Британії була зафіксована в серпні 2022 року

Втім, нинішній стрибок поки що далекий від історичного піка серпня 2022 року, коли котирування сягали 678,79 пенса за терм (приблизно 326 грн).

Оптові ціни на газ суттєво впливають не лише на британський, а й на європейський ринок. Якщо нинішній рівень закріпиться, це може позначитися на рахунках домогосподарств уже найближчими місяцями

Нафта по $80: як війна в Ірані підвищує ціни на бензин у Британії

Близький Схід залишається ключовим нафтовидобувним регіоном світу. Через Ормузьку протоку проходить близько 21 мільйона барелів нафти на день, це приблизно п’ята частина світової торгівлі.

Саме тому конфлікт на Близькому Сході призвів до подорожчання нафти до 80 доларів за барель. При цьому частина економістів допускає сценарій 100 доларів за барель, якщо конфлікт затягнеться. Побоювання, що протока може бути заблокована, вже закладаються в котирування.

За день через Ормузьку протоку проходить приблизно п"ята частина світової торгівлі нафти

Sky News пише, що подорожчання нафти автоматично означає зростання цін на бензин у Великій Британії. За даними автомобільної організації RAC, зазвичай ефект стає помітним на АЗС приблизно через два тижні після стрибка вартості сирої нафти.

Хорхе Леон з енергетичної розвідувальної компанії Rystad Energy повідомив, що навіть часткова блокада Ормузької протоки призведе до зростання цін на бензин та електроенергію. Крім того, посилиться інфляційний тиск на економіку.

Втім, деякі експерти заспокоюють і кажуть, що світове судноплавство добре адаптується до кризових ситуація. Попри напруженість, торгівля продовжує функціонувати, а протоки наразі не закриті. Тому масштаб цінового удару залежатиме від того, чи відбудуться подальші зміни в безпековій ситуації.

Водночас на вартість бензину впливає й обмінний курс долара. Тож, якщо британський фунт зміцниться щодо американської валюти, у Британії відбудеться зниження цін.

На ринку пального в Україні справжня паніка — прогноз експертів щодо цін

Війна в Ірані вплинула й на український ринок пального. Станом на 3 березня в окремих мережах АЗС ціни на бензин зросли на 2-3 гривні за літр. Проте, експерти радять не панікувати.

Директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн у коментарі Фокусу звернув увагу, що після різкого стрибка ціни на нафту почали знижуватися. Якщо 2 березня торги відкривалися на рівні 82 долари за барель (відбулося зростання приблизно на 13%), то вже наступного дня котирування знизилися до 80 доларів. За його словами, це свідчить про певний розворот тенденції на ринку.

"Мені здається, що вже за один-два дні ситуація стане остаточно зрозумілою. Я все ж таки схиляюся до сценарію, за якого ціна почне доволі швидко знижуватися", — поділився експерт.

Зростання цін на бензин в Україні, за його словами, відбулося виключно через ситуацію на світовому ринку, адже власного виробництва пального немає.

"Ми купуємо пальне за кордоном. Відповідно, коли світові ціни змінюються, ми одразу це відчуваємо. Також вливає ситуація з курсом валют, адже це імпортний товар", — пояснив Куюн.

В Україні ціни на бензин зросли через ситуацію на світовому ринку Фото: Pixabay

Експерт додав, що нинішні коливання цін є реакцією на очікування. Навіть якщо частина нафти вже видобута і перебуває в запасах, ринок закладає майбутні ризики.

Сергій Куюн навів приклад: 2 березня кілька іноземних виробників заявили, що беруть паузу і тимчасово не продаватимуть нові партії пального, бо не розуміють, які обсяги матимуть і за якою ціною працювати.

"Наші трейдери просто продублювали цю ситуацію: хтось підстрахувався ціною, хтось тимчасово не продавав у опті. Вчора на ринок вийшло лише три оптових гравці замість звичних тридцяти. Тобто ринок — це живий організм, він реагує так, як людина, яка хвилюється і перестраховується", — додав він.

Куюн закликав не панікувати, адже саме це є головною загрозою. За його словами, багато пального законтрактовано. Тобто бензин точно буде в Україні.

"Наразі головною загрозою, на мій погляд, є паніка. Деякі мережі, які зазвичай торгують в середньому ціновому діапазоні, хочуть "прилипнути" якомога ближче до лідерів, бо побоюються, що їх можуть швидко спустошити. Лідери теж хочуть підстрахуватись, тому на тижні побачимо підйом по класику — на 2-3 гривні", — написав Сергій Куюн у Facebook.

Він зауважив, що підвищення цін часто сприймається споживачами як сигнал купувати пальне про запас, але насправді дефіциту немає. Бензину та дизпального вистачає, а зняття обмежень на морозостійкість відкриває всі постачання.

Експерти закликають не панікувати щодо зростання цін на пальне в Україні Фото: скриншот

Гендиректор та засновник Prime Group TM Дмитро Льоушкін у Facebook написав, що на паливному ринку наразі дійсно спостерігається справжня паніка, а також поділився базовим прогнозом розвитку цін.

В оптовому сегменті, як зауважив експерт, відбулося зростання на 7 грн за літр. Проте, мережі АЗС довго триматися не будуть.

"Ціни зростати почнуть негайно і базовий сценарій — підвищення стелина 7 грн за два тижні. Тобто приблизно 3-4 грн на тиждень", — прогнозує експерт.

Водночас він звернув увагу, що більшість гравців ринку сподівається на деескалацію або хоча б уповільнення активності Ірану, адже його потенціал менший за американський, і такими темпами він довго діяти не зможе.

В Україні ціни на бензин можуть зрости на 7 грн Фото: скриншот

Льоушкін додав, що Ормузька протока поки не перекрита і по ній йдуть кораблі. Якщо серйозних інцидентів не буде, постачання нафти розгорнеться, і підіймати ціни на всі 7 грн не доведеться. Тому, він прогнозує наразі зростання цін на бензин на рівні 3-4 грн. Крім того, на його думку, негативний сценарій малоймовірний, тож панікувати не варто.

Середні ціни на пальне в Україні 3 березня

Вид палива Ціна (грн.) Приріст в ціні (грн) Бензин А-95 преміум 69,57 1,91 Бензин А-95 65,07 2,20 Бензин А-92 61,76 1,77 Дизельне паливо 65,02 2,33 Газ авто­мобільний 39,05 0,54

Тож, підвищення цін на АЗС в Україні відображає турбулентність світових енергоринків і реакцію на очікувані ризики. Експерти наголошують, що панікувати не варто, адже дефіциту пального немає. Головним фактором подальших коливань залишатиметься розвиток геополітичної ситуації на Близькому Сході.

Раніше Фокус писав, що війна на Близькому Сході формально дає Росії короткострокову вигоду, оскільки зростають котирування її нафти. Нафта марки Urals хоч і дорожчає повільніше за світовий ринок (+2% порівняно з +7–8% у Brent), але все ж демонструє позитивну динаміку.