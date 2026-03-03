Конфликт на Ближнем Востоке привел к мгновенной реакции мировых энергорынков: выросли цены на нефть, газ и бензин, а некоторые энергетические предприятия временно приостановили работу. Это повлияло и на рынок горючего в Украине. Эксперты прогнозируют определенное подорожание бензина, но призывают не паниковать.

Мировые энергорынки лихорадит. После начала совместной операции США и Израиля против Ирана напряжение в Персидском заливе стало фактором глобального ценового шока. Атаки на энергетическую инфраструктуру привели к тому, что компания QatarEnergy приостановила производство сжиженного природного газа, а в Саудовской Аравии после удара беспилотника временно остановился крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Рас-Тануре.

Удары США и Израиля, а также ответные действия Тегерана вызвали превентивные остановки нефтегазовых объектов по всему Ближнему Востоку. Рынок мгновенно отреагировал: происходит рост цен на нефть, газ и, как следствие, дорожает бензин.

Цены на газ в Британии достигли трехлетнего максимума

Рынок газа резко отреагировал на операцию Epic Fury. Уже в первые часы после сообщений о начале совместной операции США и Израиля против Ирана биржевые котировки стремительно поползли вверх.

Согласно данным UK Natural Gas, 27 февраля цены на газ находились на уровне 78,485 пенса за терм (примерно 37,6 грн). Однако уже 3 марта в 12:37 стоимость подскочила до 159,15 пенса (76,37 грн) за терм. Фактически рост произошел на уровне 40%.

3 марта стоимость газа в Британии выросла до 159,15 пенса (76,37 грн) за терм Фото: скриншот

Как отмечает Sky News, если учитывать и скачок, который состоялся 2 марта, суммарное повышение достигает почти 90%. Последний раз подобные уровни фиксировались более трех лет назад, а именно в феврале 2023 года.

Рекордная цена на газ в Британии была зафиксирована в августе 2022 года

Впрочем, нынешний скачок пока далек от исторического пика августа 2022 года, когда котировки достигали 678,79 пенса за терм (примерно 326 грн).

Оптовые цены на газ существенно влияют не только на британский, но и на европейский рынок. Если нынешний уровень закрепится, это может сказаться на счетах домохозяйств уже в ближайшие месяцы

Нефть по $80: как война в Иране повышает цены на бензин в Британии

Ближний Восток остается ключевым нефтедобывающим регионом мира. Через Ормузский пролив проходит около 21 миллиона баррелей нефти в день, это примерно пятая часть мировой торговли.

Именно поэтому конфликт на Ближнем Востоке привел к подорожанию нефти до 80 долларов за баррель. При этом часть экономистов допускает сценарий 100 долларов за баррель, если конфликт затянется. Опасения, что пролив может быть заблокирован, уже закладываются в котировки.

За день через Ормузский пролив проходит примерно пятая часть мировой торговли нефтью

Sky News пишет, что подорожание нефти автоматически означает рост цен на бензин в Великобритании. По данным автомобильной организации RAC, обычно эффект становится заметным на АЗС примерно через две недели после скачка стоимости сырой нефти.

Хорхе Леон из энергетической разведывательной компании Rystad Energy сообщил, что даже частичная блокада Ормузского пролива приведет к росту цен на бензин и электроэнергию. Кроме того, усилится инфляционное давление на экономику.

Блокада и нефть: что означает эскалация США — Иран для роста доходов России

Впрочем, некоторые эксперты успокаивают и говорят, что мировое судоходство хорошо адаптируется к кризисной ситуации. Несмотря на напряженность, торговля продолжает функционировать, а проливы пока не закрыты. Поэтому масштаб ценового удара будет зависеть от того, произойдут ли дальнейшие изменения в ситуации с безопасностью.

В то же время на стоимость бензина влияет и обменный курс доллара. Поэтому, если британский фунт укрепится относительно американской валюты, в Британии произойдет снижение цен.

На рынке топлива в Украине настоящая паника — прогноз экспертов по ценам

Война в Иране повлияла и на украинский рынок топлива. По состоянию на 3 марта в отдельных сетях АЗС цены на бензин выросли на 2-3 гривны за литр. Однако, эксперты советуют не паниковать.

Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн в комментарии Фокусу обратил внимание, что после резкого скачка цены на нефть начали снижаться. Если 2 марта торги открывались на уровне 82 доллара за баррель (произошел рост примерно на 13%), то уже на следующий день котировки снизились до 80 долларов. По его словам, это свидетельствует об определенном развороте тенденции на рынке.

Цены на нефть пойдут вверх: Иран полностью закрыл Ормузский пролив

"Мне кажется, что уже через один-два дня ситуация станет окончательно понятной. Я все же склоняюсь к сценарию, при котором цена начнет довольно быстро снижаться", — поделился эксперт.

Рост цен на бензин в Украине, по его словам, произошел исключительно из-за ситуации на мировом рынке, ведь собственного производства топлива нет.

"Мы покупаем топливо за рубежом. Соответственно, когда мировые цены меняются, мы сразу это чувствуем. Также влияет ситуация с курсом валют, ведь это импортный товар", — пояснил Куюн.

В Украине цены на бензин выросли из-за ситуации на мировом рынке Фото: Pixabay

Эксперт добавил, что нынешние колебания цен являются реакцией на ожидания. Даже если часть нефти уже добыта и находится в запасах, рынок закладывает будущие риски.

Сергей Куюн привел пример: 2 марта несколько иностранных производителей заявили, что берут паузу и временно не будут продавать новые партии топлива, потому что не понимают, какие объемы будут иметь и по какой цене работать.

+2 гривны за сутки: в Украине констатируют рост цен на АЗС на фоне событий на Ближнем Востоке

"Наши трейдеры просто продублировали эту ситуацию: кто-то подстраховался ценой, кто-то временно не продавал в опте. Вчера на рынок вышло всего три оптовых игрока вместо привычных тридцати. То есть рынок — это живой организм, он реагирует так, как человек, который волнуется и перестраховывается", — добавил он.

Куюн призвал не паниковать, ведь именно это является главной угрозой. По его словам, много горючего законтрактовано. То есть бензин точно будет в Украине.

"Сейчас главной угрозой, на мой взгляд, является паника. Некоторые сети, которые обычно торгуют в среднем ценовом диапазоне, хотят "прилипнуть" как можно ближе к лидерам, потому что опасаются, что их могут быстро опустошить. Лидеры тоже хотят подстраховаться, поэтому на неделе увидим подъем по классике — на 2-3 гривны", — написал Сергей Куюн в Facebook.

Он отметил, что повышение цен часто воспринимается потребителями как сигнал покупать топливо впрок, но на самом деле дефицита нет. Бензина и дизтоплива хватает, а снятие ограничений на морозостойкость открывает все поставки.

Эксперты призывают не паниковать относительно роста цен на топливо в Украине Фото: скриншот

Гендиректор и основатель Prime Group TM Дмитрий Леушкин в Facebook написал, что на топливном рынке сейчас действительно наблюдается настоящая паника, а также поделился базовым прогнозом развития цен.

В оптовом сегменте, как отметил эксперт, произошел рост на 7 грн за литр. Однако, сети АЗС долго держаться не будут.

"Цены расти начнут немедленно и базовый сценарий — повышение стелина 7 грн за две недели. То есть примерно 3-4 грн в неделю", — прогнозирует эксперт.

В то же время он обратил внимание, что большинство игроков рынка надеется на деэскалацию или хотя бы замедление активности Ирана, ведь его потенциал меньше американского, и такими темпами он долго действовать не сможет.

В Украине цены на бензин могут вырасти на 7 грн Фото: скриншот

Леушкин добавил, что Ормузский пролив пока не перекрыт и по нему идут корабли. Если серьезных инцидентов не будет, поставки нефти развернутся, и поднимать цены на все 7 грн не придется. Поэтому, он прогнозирует пока рост цен на бензин на уровне 3-4 грн. Кроме того, по его мнению, негативный сценарий маловероятен, поэтому паниковать не стоит.

Средние цены на топливо в Украине 3 марта

Вид палива Ціна (грн.) Приріст в ціні (грн) Бензин А-95 преміум 69,57 1,91 Бензин А-95 65,07 2,20 Бензин А-92 61,76 1,77 Дизельне паливо 65,02 2,33 Газ авто­мобільний 39,05 0,54

Поэтому, повышение цен на АЗС в Украине отражает турбулентность мировых энергорынков и реакцию на ожидаемые риски. Эксперты отмечают, что паниковать не стоит, ведь дефицита топлива нет. Главным фактором дальнейших колебаний будет оставаться развитие геополитической ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее Фокус писал, что война на Ближнем Востоке формально дает России краткосрочную выгоду, поскольку растут котировки ее нефти. Нефть марки Urals хоть и дорожает медленнее мирового рынка (+2% по сравнению с +7-8% у Brent), но все же демонстрирует положительную динамику.