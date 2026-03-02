Цены на нефть пойдут вверх: Иран полностью закрыл Ормузский пролив

Ибрахим Джабари, старший советник главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции, заявил, что Ормузский пролив закрыт и Иран атакует любое судно, которое попытается пройти через него.

"Ормузский пролив закрыт. Если кто-либо попытается пройти, герои Корпуса стражей исламской революции и регулярного флота подожгут эти корабли", — заявил Джабари в интервью, переданном государственными СМИ Ирана, сообщает Reuters.

По словам Джереми Никсона, генерального директора контейнерной компании Ocean Network Express, из 750 судов, скопившихся в районе Ормузского пролива после атак США и Израиля на Иран, примерно 100 составляют контейнеровозы.

"Примерно 10% мирового флота контейнеровозов вовлечено в эту проблему", — заявил Никсон на конференции представителей контейнерной судоходной отрасли в Лонг-Бич, штат Калифорния.

Иран полностью закрыл Ормузский пролив

Морские страховые компании прекратили рейсы через пролив между Ираном и Оманом, по которому перевозится около одной пятой части потребляемой в мире нефти, а также большие объемы газа, когда США и Иран начали военную операцию в Иране, а тот начал наносить удары в ответ.

Почему Ормузский пролив так важен

Ормузский пролив расположен между Оманом и Ираном. Он соединяет залив к северу от него с Оманским заливом на юге и Аравийским морем за ним.

Ормузкий пролив важен для стран ОПЕК Фото: Соцсети

В самом узком месте его ширина составляет 33 км, а ширина судоходного канала в каждом направлении — всего 3 км.

Примерно пятая часть всего мирового потребления нефти проходит через этот пролив.

Согласно данным аналитической компании Vortexa, в прошлом году через пролив в среднем ежедневно проходило более 20 миллионов баррелей сырой нефти, конденсата и топлива.

Члены ОПЕК — Саудовская Аравия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и Ирак — экспортируют большую часть своей нефти через пролив, главным образом в Азию.

Катар, один из крупнейших в мире экспортеров сжиженного природного газа, поставляет почти весь свой СПГ через Ормузский пролив.

Напомним, 28 февраля Ормузский пролив еще не был перекрыт для торгового флота, но Военно-морской флот США предостерег от судоходства в районе по всему Персидскому заливу, Оманскому заливу, северной части Аравийского моря и Ормузскому проливу — подчеркнув, что не может гарантировать безопасность судоходства. И корабли начали искать обходной путь, или скапливаться у пролива.

Также Фокус писал, к чему приведет блокада Ормузского пролива и какие риски для всего мира, а, главное, для Украины.