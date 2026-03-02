Ціни на нафту підуть вгору: Іран повністю закрив Ормузьку протоку

Ібрагім Джабарі, старший радник головнокомандувача Корпусом вартових ісламської революції, заявив, що Ормузька протока закрита і Іран атакує будь-яке судно, яке спробує пройти через неї.

"Ормузька протока закрита. Якщо хто-небудь спробує пройти, герої Корпусу вартових ісламської революції і регулярного флоту підпалять ці кораблі", — заявив Джабарі в інтерв'ю, переданому державними ЗМІ Ірану, повідомляє Reuters.

За словами Джеремі Ніксона, генерального директора контейнерної компанії Ocean Network Express, із 750 суден, що скупчилися в районі Ормузької протоки після атак США та Ізраїлю на Іран, приблизно 100 становлять контейнеровози.

"Приблизно 10% світового флоту контейнеровозів залучено до цієї проблеми", — заявив Ніксон на конференції представників контейнерної судноплавної галузі в Лонг-Біч, штат Каліфорнія.

Відео дня

Іран повністю закрив Ормузьку протоку

Морські страхові компанії припинили рейси через протоку між Іраном і Оманом, якою перевозять близько однієї п'ятої частини споживаної у світі нафти, а також великі обсяги газу, коли США та Іран розпочали військову операцію в Ірані, а той почав завдавати ударів у відповідь.

Чому Ормузька протока така важлива

Ормузька протока розташована між Оманом та Іраном. Вона з'єднує затоку на північ від неї з Оманською затокою на півдні та Аравійським морем за нею.

Ормузька протока важлива для країн ОПЕК Фото: Соцсети

У найвужчому місці його ширина становить 33 км, а ширина судноплавного каналу в кожному напрямку — лише 3 км.

Приблизно п'ята частина всього світового споживання нафти проходить через цю протоку.

Згідно з даними аналітичної компанії Vortexa, торік через протоку в середньому щодня проходило понад 20 мільйонів барелів сирої нафти, конденсату і палива.

Члени ОПЕК — Саудівська Аравія, Іран, Об'єднані Арабські Емірати, Кувейт та Ірак — експортують більшу частину своєї нафти через протоку, головним чином в Азію.

Катар, один із найбільших у світі експортерів скрапленого природного газу, постачає майже весь свій СПГ через Ормузьку протоку.

Нагадаємо, 28 лютого Ормузьку протоку ще не було перекрито для торговельного флоту, але Військово-морський флот США застеріг від судноплавства в районі всієї Перської затоки, Оманської затоки, північної частини Аравійського моря та Ормузької протоки — наголосивши, що не може гарантувати безпеку судноплавства. І кораблі почали шукати обхідний шлях, або скупчуватися біля протоки.

Також Фокус писав, до чого призведе блокада Ормузької протоки і які ризики для всього світу, а головне, для України.