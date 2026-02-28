ЗМІ пишуть про перекриття Ормузької протоки: чи є блокада і чим вона загрожує (карта)

Деякі великі нафтові компанії та провідні торгові доми призупинили постачання сирої нафти, палива та скрапленого природного газу через Ормузьку протоку. Військово-морський флот США застеріг від судноплавства в районі військової операції.

У суботу, 28 лютого, деякі компанії, що займаються транспортуванням палива, вирішили не перетинати судноплавні шляхи в Ормузькій протоці. Про це агентству Reuters повідомили чотири джерела.

"Наші кораблі залишаться на місці протягом кількох днів", — сказав топ-менеджер однієї з найбільших компаній.

Асоціація танкерів "Інтертанко" заявила, що Військово-морський флот США застеріг від судноплавства в районі всієї Перської затоки, Оманської затоки, північної частини Аравійського моря та Ормузької протоки — наголосивши, що не може гарантувати безпеку судноплавства.

Важливо

Наразі понад десяток танкерів продемонстрували ознаки уповільнення, розвороту або зупинки в протоці або навколо неї. Згідно з даними сервісу відстеження морського трафіку Marinetraffic, Ормузьку протоку не перекрито, деякі судна продовжують рух, проте деякі накопичуються як усередині акваторії, так і біля входу в протоку.

Ситуація в Ормузькій протоці Фото: скриншот

"Це число, ймовірно, зросте найближчими днями і може створити ризики для поставок катарського СПГ на міжнародний ринок", — заявили в моніторинговій компанії Kpler.

Енергетичний стратег нідерландського Rabobank Флоренс Шміт вважає, що якщо Катар, який відіграє велику роль у балансуванні азіатського та європейського ринків СПГ, не зможе експортувати газ, вплив на світові ціни буде драматичним.

Аналітик австралійської аналітичної фірми MST Marquee Energy Сол Кавонич вважає, що іранський режим може спробувати заблокувати Ормузьку протоку, що вплине на понад 20% світових потоків нафти та ЗПГ, і призведе до тризначних цифр цін на нафту, а ЗПГ може знову досягти рекордних максимумів 2022 року.

"Повне тривале закриття Ормузької протоки малоймовірне, але навіть часткове порушення потоків, особливо коли деякі танкери уникають регіону, може призвести до порушення видобутку нафти на кілька мільйонів барелів на день", — наголошує аналітик на неминучому в такому разі подорожчанні.

У чому значення Ормузької протоки

Ормузька протока, що з'єднує Перську затоку з Індійським океаном, пов'язує Іран на півночі та Об'єднані Арабські Емірати й Оман на півдні, і у більшості постачальників немає іншого морського шляху для експорту.

За даними Bloomberg, 2025 року танкери перевозили через протоку близько 16,7 млн барелів сирої нафти і конденсату на день. Саудівська Аравія, Ірак, Кувейт, ОАЕ та Іран відправляють нафту через Ормуз, і більша частина їхніх вантажів прямує в Азію. Також майже п'ята частина світових поставок СПГ, в основному з Катару, пройшла через цей канал минулого року.

Важливо

До ударів по Ірану 28 лютого нафта марки Brent, міжнародний еталон, у 2026 році коштувала в середньому 67 доларів за барель. Блокування ж Іраном протоки всього на один день може призвести до зростання цін на нафту до 120-150 доларів за барель. При цьому закриття Ормузької протоки вдарить по економіці самого Ірану і може викликати невдоволення Китаю, найбільшого покупця іранської нафти.

Нагадаємо, 28 лютого Ізраїль за підтримки США розпочав військову операцію проти Ірану. Міністр оборони Ізраїлю Ізраель Кац зазначив, що Єрусалим завдав превентивного удару по Тегерану, щоб "усунути загрози для держави Ізраїль".

У відповідь пуски балістичних ракет і ударних БПЛА були здійснені по Ізраїлю, Бахрейну, Кувейту, Катару та ОАЕ, на території яких дислокуються американські військові.