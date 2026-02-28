СМИ пишут о перекрытии Ормузского пролива: есть ли блокада и чем она грозит (карта)

Некоторые крупные нефтяные компании и ведущие торговые дома приостановили поставки сырой нефти, топлива и сжиженного природного газа через Ормузский пролив. Военно-морской флот США предостерег от судоходства в районе военной операции.

В субботу, 28 февраля, некоторые компании, занимающиеся транспортировкой топлива, решили не пересекать судоходные пути в Ормузском проливе. Об этом агентству Reuters сообщили четыре источника.

"Наши корабли останутся на месте в течение нескольких дней", — сказал топ-менеджер одного из крупнейших компаний.

Ассоциация танкеров "Интертанко" заявила, что Военно-морской флот США предостерег от судоходства в районе по всему Персидскому заливу, Оманскому заливу, северной части Аравийского моря и Ормузскому проливу — подчеркнув, что не может гарантировать безопасность судоходства.

На данный момент более десятка танкеров продемонстрировали признаки замедления, разворота или остановки в проливе или вокруг него. Согласно данным сервиса отслеживания морского трафика Marinetraffic, Ормузский пролив не перекрыт, некоторые суда продолжает движение, однако часть накапливаются как внутри акватории, так и у входа в пролив.

Ситуация в Ормузском проливе Фото: скриншот

"Это число, вероятно, вырастет в ближайшие дни и может создать риски для поставок катарского СПГ на международный рынок", — заявили в мониторинговой компании Kpler.

Энергетический стратег нидерландского Rabobank Флоренс Шмит считает, что если Катар, который играет большую роль в балансировании азиатского и европейского рынков СПГ, не сможет экспортировать газ, влияние на мировые цены будет драматичным.

Аналитик австралийской аналитической фирмы MST Marquee Energy Сол Кавонич считает, что иранский режим может попытаться заблокировать Ормузский пролив, что повлияет на более чем 20% мировых потоков нефти и СПГ, и приведет к трехзначным цифрам цен на нефть, а СПГ может снова достичь рекордных максимумов 2022 года.

"Полное продолжительное закрытие Ормузского пролива маловероятно, но даже частичное нарушение потоков, особенно когда некоторые танкеры избегают региона, может привести к нарушению добычи нефти на несколько миллионов баррелей в день", — подчеркивает аналитик на неизбежном в таком случае подорожании.

В чем значение Ормузского пролива

Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с Индийским океаном, связывает Иран на севере и Объединенные Арабские Эмираты и Оман на юге, и у большинства поставщиков нет другого морского пути для экспорта.

По данным Bloomberg, в 2025 году танкеры перевозили через пролив около 16,7 млн баррелей сырой нефти и конденсата в день. Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, ОАЭ и Иран отправляют нефть через Ормуз, и большая часть их грузов направляется в Азию. Также почти пятая часть мировых поставок СПГ, в основном из Катара, прошла через этот канал в прошлом году.

До ударов по Ирану 28 февраля нефть марки Brent, международный эталон, в 2026 году стоила в среднем 67 долларов за баррель. Блокирование же Ираном пролива всего на один день может привести к росту цен на нефть до 120-150 долларов за баррель. При этом закрытие Ормузского пролива ударит по экономике самого Ирана и может вызвать недовольство Китая, крупнейшего покупателя иранской нефти.

Напомним, 28 февраля Израиль при поддержке США начал военную операцию против Ирана. Министр обороны Израиля Израэль Кац отметил, что Иерусалим нанес превентивный удар по Тегерану, чтобы "устранить угрозы для государства Израиль".

В ответ пуски баллистических ракет и ударных БПЛА были осуществлены по Израилю, Бахрейну, Кувейту, Катару и ОАЭ, на территории которых дислоцируются американские военные.