Израиль атаковал Иран: что известно (видео)

Израиль начал операцию против Ирана. Серии взрывов прогремели в Тегеране и Исфахане.

Министр обороны Израиля Израэль Кац подтвердил, что его страна нанесла превентивный удар по Ирану, чтобы "устранить угрозы для государства Израиль".

В Иране и Израиле закрыто воздушное пространство. Аятолла, по данным СМИ, выехал из Тегерана.

По данным The NYT и N12, удары по Ирану — совместная операция США и Израиля. В частности, союзники атаковали иранские ядерные и военные объекты.

