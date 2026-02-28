Ізраїль атакував Іран: що відомо (відео)

Ізраїль 28 лютого розпочав операцію ("превентивний удар") проти Ірану. Серії вибухів пролунали в Тегерані та Ісфахані.

Міністр оборони Ізраїлю Ізраель Кац згодом підтвердив, що його країна завдала превентивного удару по Ірану, щоб "усунути загрози для держави Ізраїль". Про це пише Reuters.

Ізраїль атакував Іран

Наразі в Ірані та Ізраїлі закрито повітряний простір. Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, за даними ЗМІ, покинув Тегеран та начебто перебуває в безпечному місці.

В Ізраїлі також оголосили режим надзвичайного стану. ЦАХАЛ заявив, що країна переходить в "особливий режим", у якому працюватимуть лише критичні служби. Людей просять дотримуватись інструкцій та залишатися в укриттях.

Зокрема, американський посадовець повідомив Al Jazeera, що атака на Іран — спільна військова операція США та Ізраїлю. Зокрема, союзники атакували іранські ядерні та військові обʼєкти.

Reuters пише, що операція планувалася місяцями у координації з Вашингтоном, а дату початку було визначено ще кілька тижнів тому. Атака сталася після багатьох попереджень Штатів та Ізраїлю про те, що вони завдадуть чергового удару, якщо Іран продовжить свої ядерні програми.

Згодом ЗМІ повідомили, що в Тегерані пролунали вибухи біля урядового комплексу. Союзники нібито намагались ліквідувати іранського президента Масуда Пезешкяна.

Загалом на території Ірану 28 лютого атаковано близько 30 цілей.

Нагадаємо, Іран продемонстурував готовність до війни, зміцнюючи захист своїх ядерних об'єктів і відновлюючи потужності з виробництва ракет.

Також Фокус писав, що сучасний американський авіаносець USS Gerald R. Ford 13 лютого вирушив до берегів Ірану, готуючись до потенційної атаки. Він приєднався до іншого авіаносця і дев'яти військових кораблів США біля Ірану.