Війна США та Ірану: Тегеран активно зміцнюється і стягує війська

У той час як Сполучені Штати продовжують нарощувати на Близькому Сході військову міць, Іран демонструє готовність до війни, зміцнюючи захист своїх ядерних об'єктів і відновлюючи потужності з виробництва ракет.

Іранські та американські переговірники провели 17 лютого в Женеві непрямі переговори, що тривали три з половиною години, але вони завершилися без чіткого рішення. Глава іранської дипломатії Аббас Арагчі заявив, що обидві сторони домовилися про низку "керівних принципів", але віцепрезидент США Джей Ді Венс сказав, що іранці не визнали "червоні лінії", встановлені президентом США Дональдом Трампом. І тепер, схоже, і США, і Іран готуються до затяжної війни, пише CNN.

Незважаючи на триваючі переговори, Білий дім отримав інформацію про те, що американські військові можуть бути готові до атаки вже найближчими днями.

В умовах загрози війни Іран останніми місяцями займався ремонтом ключових ракетних об'єктів і сильно пошкоджених авіабаз, одночасно продовжуючи приховувати свою ядерну програму. Він призначив ветеранів війни в структури національної безпеки, провів морські військові навчання в Перській затоці і почав жорстке придушення внутрішнього інакомислення.

У червні минулого року Ізраїль завдав раптового удару по Ірану, знищивши частину його ядерної програми, серйозно пошкодивши об'єкти з виробництва ракет і вбивши ключових воєначальників. Під час подальшого 12-денного конфлікту Іран відповів запуском сотень ракет і безпілотників по ізраїльських містах, тоді як США завдали ударів по трьом іранським ядерним об'єктам — при цьому президент США Дональд Трамп заявив, що їх було "повністю знищено".

Іран відремонтував пускові шахти балістичних ракет

Але, незважаючи на важкі втрати у війні з Ізраїлем, аналіз супутникових знімків показує, що Іран відновив пошкоджені ракетні об'єкти.

Іран відновив пускові шахти для балістичних ракет Фото: films

Серед іншого, супутникові знімки ракетної бази Імам Алі в Хоррамабаді, зроблені 5 січня, показують, що з десятка зруйнованих Ізраїлем споруд три було відновлено, одну відремонтовано, а три інших наразі перебувають у стадії будівництва. На території об'єкта розташовані пускові шахти, що мають вирішальне значення для запуску балістичних ракет, а навколо них тривають земляні роботи та будівельні роботи.

На двох інших військових базах також було проведено масштабний ремонт, як на північно-західній авіабазі в Тебрізі, пов'язаній з іранськими балістичними ракетами середньої дальності, де було відновлено руліжні доріжки та злітно-посадкові смуги. На іншій ракетній базі на північ від міста після війни було проведено масштабні роботи. Усі входи було знову відкрито після бомбардувань, допоміжну зону біля входу було здебільшого відновлено, і деякі тунелі тепер відкрито.

Іран успішно відновлює свої військові об'єкти Фото: films

Згідно з аналізом CNN, на авіабазі Хамадан на заході Ірану залатали вирви, що утворилися від бомб на злітно-посадковій смузі, і відремонтували ангари для літаків.

Іран також оперативно відновив свій найбільший і найновіший завод із виробництва твердопаливних ракет у Шахруді, технологія якого дає змогу швидко розгортати ракети більшої дальності.

Також Тегеран швидко зміцнює низку своїх ядерних об'єктів, використовуючи бетон і велику кількість ґрунту для засипання ключових об'єктів, згідно з новими супутниковими знімками та аналізом Інституту науки і міжнародної безпеки (ISIS).

У Тегерані задумалися над тим, хто змінить Алі Хаменеї

Минулорічний конфлікт з Ізраїлем виявив слабкі місця в іранських командних структурах, що перебувають під тиском: за повідомленнями, з верховним лідером Алі Хаменеї стало дедалі важче зв'язатися, а повноваження перейшли до губернаторів провінцій.

Відтоді Тегеран зміцнив Вищу раду національної безпеки, очолювану довіреною особою Хаменеї Алі Ларіджані, і сформував новий орган влади — Раду оборони — для управління країною у воєнний час.

Колишнього командувача Корпусу вартових ісламської революції (КСІР) Алі Шамхані, який пережив замах на своє життя з боку Ізраїлю під час минулорічної війни, призначили цього місяця секретарем Ради оборони з метою "всебічного зміцнення оборонної підготовки" і розроблення "механізмів протидії загрозам, що виникають".

Хамідреза Азізі, запрошений науковий співробітник Німецького інституту міжнародних відносин і безпеки, заявив, що призначення Шамхані свідчить про те, що Іран готується до можливості завдання США удару, здатного обезголовити Іран, — потенційно спрямованого проти самого Верховного лідера.

У той час як іранські переговірники вели переговори зі США в Женеві, Іран розпочав військово-морські навчання в Перській затоці, щоб продемонструвати свої деструктивні можливості регіональним союзникам Вашингтона.

Уперше Корпус вартових ісламської революції на кілька годин перекрив частину Ормузької протоки для проведення військово-морських навчань. Ця критично важлива вузька протока розташована між Перською затокою та Оманською затокою, через яку щодня проходить п'ята частина світового видобутку нафти.

Іран провів навчання разом із Китаєм і Росією

Іранський військово-морський флот також провів спільні навчання з Росією в Оманській затоці та північній частині Індійського океану, під час яких обидві сторони відпрацювали дії з "відбивання імітованого захопленого судна", як повідомили іранські державні ЗМІ.

Цього місяця США направили в регіон два авіаносці, і один із них збив іранський безпілотник, який агресивно наближався до нього в Аравійському морі. А раніше, за словами представника американських військових, два катери Корпусу вартових ісламської революції наблизилися до танкера під американським прапором в Ормузькій протоці і пригрозили піднятися на борт і захопити судно.

Експерти вважають, що тактика Тегерана спрямована на те, щоб переконати Сполучені Штати в тому, що "війна обійдеться дорого".

Тим часом стало відомо, що Сполучені Штати Америки продовжують підготовку до можливого вторгнення в Іран. Для цього вони перекидають на Близький Схід літаки-заправники, щоб підтримувати здатність завдавати авіаударів.

А сучасний американський авіаносець USS Gerald R. Ford вирушає до берегів Ірану, готуючись до потенційної атаки. Він приєднався до іншого авіаносця і дев'яти військових кораблів США біля Ірану.