Іран випустив ракети по Ормузькій протоці, погрожуючи військовим кораблям США

Офіційно в Тегерані заявили, що це були "навчання". Але коли Іран оточує військовий флот США, а Дональд Трамп веде напружені переговори з Алі Хаменеї, то військові експерти схильні стверджувати, що це була демонстрація сили. Тим більше, що іранці вразили макет американського авіаносця.

Ормузька протока є вузьким місцем для торгівлі нафтою, через яку проходять важливі судноплавні шляхи. І військові кораблі Ірану випустили по ній ракети, пише Bild.

Іран випустив протикорабельні ракети по макету американського авіаносця

Лідер Ірану, 86-річний Алі Хаменеї, пригрозив США незабаром після того, як стало відомо про запуск ракети. На X він написав: "Американці продовжують говорити, що відправили авіаносець у бік Ірану . Що ж, авіаносець, безумовно, небезпечне судно, але ще небезпечніша за авіаносець зброя, здатна відправити його на дно моря".

Іран випустив протикорабельні ракети по макету американського авіаносця Фото: Соцсети

Американські військові готуються до можливості проведення багатотижневих операцій проти Ірану в разі, якщо Трамп віддасть наказ про напад. Крім того, США розмістили в регіоні великі військово-морські сили, включно з авіаносцем USS Abraham Lincoln.

17 лютого в Женеві розпочався другий раунд переговорів щодо ядерної суперечки між Іраном і США. Іранське державне телебачення повідомило, що непрямі переговори розпочалися з "обміну повідомленнями між сторонами" через посередників з Оману.

Згідно з іранськими державними ЗМІ, іранську делегацію очолить міністр закордонних справ Аббас Арагчі. Американську делегацію, за даними Білого дому, очолять спеціальний посланник США Стів Віткофф і зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Вашингтон і Тегеран відновили непрямі переговори 6 лютого. Президент США Трамп погрожує Тегерану військовими діями, якщо не буде досягнуто угоди з ядерного питання. Тегеран хоче лише обговорити свою ядерну програму і припинення санкцій, але США та Ізраїль також наполягають на переговорах, наприклад, щодо іранської ракетної програми.

Іран і Сполучені Штати у вівторок досягли взаєморозуміння щодо основних "керівних принципів" у переговорах, спрямованих на врегулювання давньої ядерної суперечки, але це не означає, що угода неминуча, заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі.

Міністр закордонних справ Оману Бадр аль-Бусаїді заявив, що "попереду ще багато роботи", але Іран і США йдуть, маючи "чіткі подальші кроки".

Якраз у той момент, коли 17 лютого стартували американо-іранські переговори, іранські державні ЗМІ повідомили, що Іран тимчасово закриє частину Ормузької протоки, життєво важливого глобального маршруту постачання нафти, через "заходи безпеки" на час проведення там військових навчань елітними підрозділами Корпусу вартових ісламської революції.

Іран влаштував "навчання" в Ормузькій протоці Фото: Соцсети

У минулому Тегеран погрожував закрити протоку для комерційного судноплавства в разі нападу, що призвело б до скорочення п'ятої частини світових поставок нафти та зростання цін на сиру нафту.

У відповідь на заяви Трампа про те, що "зміна режиму" в Ірані може бути найкращим варіантом, верховний лідер країни аятолла Алі Хаменеї попередив, що будь-які спроби США повалити його уряд зазнають невдачі.

"Президент США каже, що їхня армія — найсильніша у світі, але навіть найсильніша армія у світі іноді отримує такий сильний удар, що не може піднятися", — сказав він у коментарях, опублікованих іранськими ЗМІ.

Нагадаємо, ми розповідали про початок переговорів між США та Іраном і до чого вони можуть призвести.

А тим часом найсучасніший американський авіаносець USS Gerald R. Ford вирушає до берегів Ірану, готуючись до потенційної атаки. Він приєднався до іншого авіаносця і дев'яти військових кораблів США біля Ірану.