Иран выпустил ракеты по Ормузскому проливу, угрожая военным кораблям США

Официально в Тегеране заявили, что это были "учения". Но когда Иран окружает военный флот США, а Дональд Трамп ведет напряженные переговоры с Али Хаменеи, то военные эксперты склонны утверждать, что это была демонстрация силы. Тем более, что иранцы поразили макет американского авианосца.

Ормузский пролив является узким местом для торговли нефтью, через который проходят важные судоходные пути. И военные корабли Ирана выпустили по нему ракеты, пишет Bild.

Иран выпустил противокорабельные ракеты по макету американского авианосца

Лидер Ирана, 86-летний Али Хаменеи, пригрозил США вскоре после того, как стало известно о запуске ракеты. На X он написал: "Американцы продолжают говорить, что отправили авианосец в сторону Ирана . Что ж, авианосец, безусловно, опасное судно, но еще опаснее авианосца оружие, способное отправить его на дно моря".

Иран выпустил противокорабельные ракеты по макету американского авианосца Фото: Соцсети

Американские военные готовятся к возможности проведения многонедельных операций против Ирана в случае, если Трамп отдаст приказ о нападении. Кроме того, США разместили в регионе крупные военно-морские силы, включая авианосец USS Abraham Lincoln.

17 февраля в Женеве начался второй раунд переговоров по ядерному спору между Ираном и США. Иранское государственное телевидение сообщило, что непрямые переговоры начались с "обмена сообщениями между сторонами" через посредников из Омана.

Согласно иранским государственным СМИ, иранскую делегацию возглавит министр иностранных дел Аббас Арагчи. Американскую делегацию, по данным Белого дома, возглавят специальный посланник США Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Вашингтон и Тегеран возобновили непрямые переговоры 6 февраля. Президент США Трамп угрожает Тегерану военными действиями, если не будет достигнуто соглашение по ядерному вопросу. Тегеран хочет лишь обсудить свою ядерную программу и приостановку санкций, но США и Израиль также настаивают на переговорах, например, по иранской ракетной программе.

Иран и Соединенные Штаты во вторник достигли взаимопонимания по основным "руководящим принципам" в переговорах, направленных на урегулирование давнего ядерного спора, но это не означает, что сделка неизбежна, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди заявил, что "предстоит еще много работы", но Иран и США уходят, имея "четкие дальнейшие шаги".

Как раз в тот момент, когда 17 февраля стартовали американо-иранские переговоры, иранские государственные СМИ сообщили, что Иран временно закроет часть Ормузского пролива, жизненно важного глобального маршрута поставок нефти, из-за "мер безопасности" на время проведения там военных учений элитными подразделениями Корпуса стражей исламской революции.

Иран устроил "учения" в Ормузском проливе Фото: Соцсети

В прошлом Тегеран угрожал закрыть пролив для коммерческого судоходства в случае нападения, что привело бы к сокращению пятой части мировых поставок нефти и росту цен на сырую нефть.

В ответ на заявления Трампа о том, что "смена режима" в Иране может быть наилучшим вариантом, верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи, предупредил, что любые попытки США свергнуть его правительство потерпят неудачу.

"Президент США говорит, что их армия — самая сильная в мире, но даже самая сильная армия в мире иногда получает такой сильный удар, что не может подняться", — сказал он в комментариях, опубликованных иранскими СМИ.

А тем временем самый современный американский авианосец USS Gerald R. Ford отправляется к берегам Ирана, готовясь к потенциальной атаке. Он присоединился к другому авианосцу и девяти военным кораблям США возле Ирана.