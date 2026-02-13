Последний аргумент Трампа: США оправили свой крупнейший военный корабль к берегам Ирана

Крупнейший и самый современный авианосец USS Gerald R. Ford присоединится к другому авианосцу и девяти другим военным кораблям. Так как в Белом доме активизируют планы потенциального нападения на Иран.

Авианосная ударная группа USS Gerald R. Ford развертывается в регионе после нескольких месяцев пребывания в Карибском море и Средиземноморье. Она присоединится к авианосцу USS Abraham Lincoln и девяти другим военным кораблям, уже действующим на Ближнем Востоке, пишет WSJ.

Крупнейший американский авианосец USS Gerald R. Ford отправился к Ирану

Этот шаг предпринят на фоне усиления давления Дональда Трампа на Иран с целью добиться уступок по его ядерной программе. На прошлой неделе представители США и Ирана провели первый раунд переговоров, и Трамп дал понять, что он открыт для заключения сделки с Тегераном, чтобы предотвратить военные действия.

"Они хотят заключить сделку, и они должны этого хотеть, — заявил Трамп журналистам на прошлой неделе. — Они знают, какие последствия будут, если они этого не сделают. Если они не заключат сделку, последствия будут очень серьезными. Так что посмотрим, что произойдет".

Развертывание авианосца USS Gerald R. Ford, знаменует собой еще одну важную миссию для авианосца и его экипажа, которые находились вдали от дома более 200 дней. В октябре корабль был перенаправлен из Средиземного моря в Карибский бассейн для поддержки операций по захвату нефтяных танкеров и операции США по захвату бывшего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

Новые назначения авианосца также знаменуют собой возобновление внимания США к Ближнему Востоку после поворота администрации Трампа к Западному полушарию. Когда осенью авианосец "Форд" был отправлен в Карибский бассейн, это ознаменовало первый случай за десятилетия, когда ни Центральное командование США, где базируются американские войска на Ближнем Востоке, ни Европейское командование США не имели в своем составе авианосца.

Представители ВМС выразили обеспокоенность по поводу нагрузки, которую может создать еще одно продление развертывания для моряков, но, по их словам, авианосец имеет солидный послужной список и может поддерживать дополнительные боевые операции в случае необходимости.

"Форд" привезет в регион еще десятки истребителей и самолетов-разведчиков и позволит командирам наносить авиаудары с большей интенсивностью.

Напомним, ранее стало известно, что Госдеп США отправил в Иран тысячи терминалов спутниковой связи Starlink для протестующих, ведь власти отключили интернет по всей стране.

А в начале февраля виртуальное посольство США в Иране призвало своих граждан поскорее выбираться из страны. Официального консульства Соединенных штатов в Тегеране нет со времен Исламской революции. Теперь в этом здании Музей шпионажа.