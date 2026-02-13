США тайно отправили тысячи терминалов Starlink в Иран после подавления протестов

Администрация Трампа отрицает, что причастна к протестам в Иране, но эта операция показывает, что она оказывала скрытую поддержку антиправительственным действиям, ведь руковдство аятолл отключило в стране интернет.

Администрация Трампа тайно отправила тысячи терминалов Starlink в Иран после жестокого подавления демонстраций режимом в прошлом месяце, сообщили американские чиновники. Это было сделано для того, чтобы протестующие могли оставаться в сети после того, как Тегеран ограничил доступ к интернету, сообщает WSJ.

Протесты в Иране были жестко подавлены

После того, как иранские власти подавили беспорядки в январе 2026 года, убив тысячи протестующих и резко отключив интернет, США контрабандой ввезли в страну около 6000 комплектов спутникового интернета. Это первый случай прямой отправки Starlink в Иран.

По словам чиновников, Госдепартамент США в предыдущие месяцы закупил почти 7000 терминалов Starlink — большинство из них в январе — чтобы помочь активистам, выступающим против режима, обходить отключения интернета в Иране. Закупка произошла после того, как высокопоставленные назначенцы администрации Трампа решили перенаправить часть средств с других инициатив по обеспечению свободы интернета в Иране на закупку терминалов Starlink.

Відео дня

По словам официальных лиц, президент Трамп был в курсе поставок, но им неизвестно, одобрял ли он или кто-либо другой этот план напрямую.

Тегеран неоднократно бездоказательно обвинял Вашингтон в разжигании народного недовольства и организации прошедших в прошлом месяце общенациональных демонстраций в стране с населением 90 миллионов человек. Иранцы протестовали против многолетнего экономического кризиса, ослабления национальной валюты и репрессий.

США отрицают какую-либо связь с восстанием, хотя операция Starlink показывает, что администрация Трампа оказала поддержку антиправительственным усилиям в большей степени, чем было известно ранее.

Белый дом отказался от комментариев.

По мере того как протесты охватывали Иран, Трамп призывал иранцев продолжать демонстрации против режима, обещая им, что "помощь уже в пути". Аналитики заявили, что на улицы вышло больше иранцев, ожидая поддержки Вашингтона в виде авиаударов по правительственным и военным объектам. Такого удара не последовало, хотя в регионе до сих пор присутствуют военные корабли США, готовые нанести удар по Ирану, если переговоры по его ядерной программе провалятся.

В Иране владение одним из терминалов Starlink Илона Маска является незаконным и грозит многолетним тюремным заключением; репрессивный режим ограничивает доступ к независимым и зарубежным СМИ. Однако, по словам аналитиков и активистов, десятки тысяч иранцев владеют спутниковыми терминалами, используя их для поддержания связи с единомышленниками и обмена информацией вне контроля правительственных брандмауэров и цензуры. Иранские власти обыскивают дома и крыши подозреваемых в поисках доказательств использования ими Starlink.

Владеть терминалом Starlink в Иране незаконно

В январе Трамп и Маск обсуждали возможность обеспечения иранцам доступа к интернету через Starlink во время протестов, подтвердил тогда Белый дом.

По словам официальных лиц, несколько американских групп гражданского общества также помогают иранцам приобретать Starlink.

Напомним, в начале февраля виртуальное посольство США в Иране призвало своих граждан поскорее выбираться из страны. Официального консульства Соединенных штатов в Тегеране нет со времен Исламской революции. Теперь в этом здании Музей шпионажа.

А 29 января в Москву из Тегерана с неизвестной целью летал правительственный самолет.