Побег, или переговоры: правительственный самолет летит из Тегерана в Москву

Внезапный полет иранского "борта номер один" состоялся на фоне угроз президента США Дональда Трампа нанести удар по Ирану и его ядерной инфраструктуре.

Сейчас за полетом Airbus A321-231 под названием IRAN07 наблюдают более 18 тысяч человек, согласно данным сайта Flightradar.

Кто летит в Москву из Ирана - неизвестно Фото: Flightradar24

Кто на борту – неизвестно. РосСМИ хранят молчание.

Правительственный самолет срочно отправился в Москву из Тегерана Фото: Flightradar24

При этом американские СМИ сообщают, что Дональд Трамп был проинформирован о возможных вариантах удара, совместно разработанных Белым домом и Пентагоном, и один из вариантов называется "Большой план" ("Big Plan"), в рамках которого США атакуют объекты режима и КСИР в широкомасштабной кампании бомбардировок.

Сегодня ночью Трамп выступит с обращением к нации, следует из расписания Белого дома.

А Воздушные силы США сегодня начали массированную переброску авиации и логистических средств на ближневосточном направлении.

Часть самолетов уже ушла через Шпангдалем в Германию с последующим перелетом на авиабазу Ali Al Salem в Кувейте, другие находятся в пути или следуют тем же маршрутом, один борт направился на авиабазу Prince Sultan в Саудовской Аравии.

Также США перебросили к берегам Ирана шестой эсминец ВМС США — USS Delbert D. Black и хотят уничтожить правительственные здания для смены режима. Вблизи Ирана сейчас также находится целая эскадра, включая авианосец Abraham Lincoln.

По данным источников Reuters, президент США Дональд Трамп рассматривает различные варианты давления на Иран, включая возможность нанесения ударов по иранским силовым структурам и правительственным зданиям. По словам собеседников, цель Трампа — создать условия для смены политического руководства страны после подавления массовых протестов.

Среди обсуждаемых сценариев — точечные удары по командирам и объектам, которые отвечают за насилие против протестующих. Также рассматриваются масштабные операции против ракетной инфраструктуры и ядерных объектов Ирана.

На фоне напряженности глава МИД Ирана Арагчи провел отдельные телефонные разговоры с коллегами из Катара, Египта, ОАЭ, Пакистана, Омана и Турции. До чего они договорились – неизвестно.

Напомним, Фокус писал, что по Ирану США может ударить сильнее, чем по Венесуэле.

Мы писали о событиях в Иране, которые привели к появлению армады США и угрозам Трампа в сторону Тегерана. 28 декабря 2025 года в Иране вспыхнули протесты против плохой экономической ситуации. Но они были подавлены, погибли тысячи людей.