Втеча, або переговори: урядовий літак летить із Тегерана до Москви
Раптовий політ іранського "борту номер один" відбувся на тлі погроз президента США Дональда Трампа завдати удару по Ірану та його ядерній інфраструктурі.
Зараз за польотом Airbus A321-231 під назвою IRAN07 спостерігають понад 18 тисяч осіб, згідно з даними сайту Flightradar.
Хто на борту — невідомо. РосЗМІ зберігають мовчання.
Водночас американські ЗМІ повідомляють, що Дональд Трамп був проінформований про можливі варіанти удару, спільно розроблені Білим домом і Пентагоном, і один із варіантів має назву "Великий план" ("Big Plan"), у рамках якого США атакують об'єкти режиму і КВІР у широкомасштабній кампанії бомбардувань.
Сьогодні вночі Трамп виступить зі зверненням до нації, випливає з розкладу Білого дому.
А Повітряні сили США сьогодні почали масоване перекидання авіації та логістичних засобів на близькосхідному напрямку.
Частина літаків уже пішла через Шпангдалем у Німеччину з подальшим перельотом на авіабазу Ali Al Salem у Кувейті, інші перебувають у дорозі або прямують тим самим маршрутом, один борт попрямував на авіабазу Prince Sultan у Саудівській Аравії.
Також США перекинули до берегів Ірану шостий есмінець ВМС США — USS Delbert D. Black і хочуть знищити урядові будівлі для зміни режиму. Поблизу Ірану зараз також перебуває ціла ескадра, включно з авіаносцем Abraham Lincoln.
За даними джерел Reuters, президент США Дональд Трамп розглядає різні варіанти тиску на Іран, включно з можливістю нанесення ударів по іранських силових структурах і урядових будівлях. За словами співрозмовників, мета Трампа — створити умови для зміни політичного керівництва країни після придушення масових протестів.
Серед обговорюваних сценаріїв — точкові удари по командирах і об'єктах, які відповідають за насильство проти протестувальників. Також розглядаються масштабні операції проти ракетної інфраструктури та ядерних об'єктів Ірану.
На тлі напруженості глава МЗС Ірану Арагчі провів окремі телефонні розмови з колегами з Катару, Єгипту, ОАЕ, Пакистану, Оману і Туреччини. До чого вони домовилися — невідомо.
Ми писали про події в Ірані, які призвели до появи армади США і погроз Трампа в бік Тегерана. 28 грудня 2025 року в Ірані спалахнули протести проти поганої економічної ситуації. Але вони були придушені, загинули тисячі людей.