Протесты в Иране распространились на новые районы: столкновения, рейды по больницам, стрельба (видео)

В Иране началась стрельба между протестующими и местными представителями правопорядка, рассказало агентство BBC. Во время уличных столкновений погибли двое правоохранителей, при этом эксперты говорят о суммарно 35 погибших по состоянию на вечер 7 января. Что происходит в Иране, охваченном протестами 11 день подряд?

Протесты в Иране охватили более 111 населенных пунктов, написало BBC со ссылкой на информационное агентство активистов по правам человека (HRANA, США). Города и поселки, в которых люди выходят на митинги и вступают в столкновения с полицией, расположены во всех 31 иранских провинциях. Представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили о гибели двух полицейских в Лордегане (на юго-западе). Между тем суммарное количество погибших, как указало BBC, — 38 человек, из них 34 — протестующие, четверо — правоохранители. Также есть информация об аресте 2200 человек, которых задержали во время протестов.

Тем временем агентство SkyNews дополнили информатор британского медиа. Днем 8 января журналисты добавили, что протестующие сходятся к базе КСИР в Малекшахе: бросают камни, стучат в ворота и выражают "ярость". Кроме того, речь шла о мятеже возле больницы, в которую свезли раненых протестующих. События назвали "кровавой субботой" и призывают "свергать режим".

В материале британского медиа напомнили, что протесты в Иране начались 28 декабря. На улицы вышли продавцы базаров, обеспокоенные ухудшением экономики (инфляцией, падением курса реала), а также из-за коррупции и роста военных расходов. Впоследствии к ним присоединились студенты, говорится в статье: выкрикивали лозунги против аятоллы Али Хаменеи и слова поддержки принцу Резы Пехлеви, сыну покойного шаха Ирана.

Протестующие вышли на улицы Тегерана, Казвина, Мешхеда (северо-запад от Тегерана), Бандар-Аббас (Персидский залив), Абадан (юг), Алигударзи (запад) и др. Указывается, что в некоторых городах протестующие получили преимущество над силами безопасности, а в других — полиция и КСИР открыли огонь по людям. Между тем власти в ответ на митинги объявили, что будут выплачивать 71 млн иранцев по 7 долл. ежемесячно, чтобы "облегчить боль, вызванную высокой стоимостью жизни". Отмечается, что командиры КСИР действуют более осторожно, поскольку видят, что протесты сильнее, чем раньше.

"Если будет больше импульса и если выйдет больше людей, [протесты] будут более серьезными, и, конечно, тогда реакция правительства станет более жестокой", — привело BBC слова аналитика аналитического центра Chatham House Санама Вакила.

Между тем официальные медиа властей Ирана пишут, что к событиям якобы причастны Израиль и США, и также показывают другие митинги, на которых якобы поддерживают Хаменеи.

Протесты в Иране — детали

Иранский аналитик Navid Mohebbi в соцсети X объяснил, что происходит в охваченной протестами стране. Прежде всего он отметил, что иранцы стали больше выходить на митинги днем, а не вечером, в конце рабочего дня. Кроме того, людей стало заметно больше и они более организованы. Среди прочего, аналитик отмечает важность распространения протестов на второй по величине базар Тебриз и на забастовку работников газового завода. На видео с места столкновений Navid Mohebbi заметил, что полицейские начали колебаться, когда получают приказ бить толпу, и он считает, что "дезертирство и пассивность среди репрессивных сил могут сыграть значительную роль в расширении протестов".

Карта протестов в Иране

На портале liveuamap составили карту протестов в Иране на основе публикаций в соцсети X и в медиа. Карта показывает 14 регионов с беспорядками, которые охватили северо-восток и северо-запад страны и берега Персидского залива.

Протесты в Иране — карта беспорядков по состоянию на 8 января, liveuamap Фото: liveuamap

Карта агентства BBC несколько отличается: аналитики медиа обозначили населенные пункты с протестами и выяснилось, что большинство — на побережье Персидского залива (период с 28 декабря 2025 года — 5 января 2026 года).

Протесты в Иране — карта беспорядков по состоянию на 8 января, BBC Фото: BBC

Отметим, 8 января Министерство иностранных дел Украины призвало украинцев выезжать из Ирана. Отмечается, что это следует сделать для собственной безопасности. Людям предлагают выезжать тремя путями: самолетами из аэропорта Тегерана, или через контрольно-пропускные пункты на границе с Турцией и Арменией.

Напоминаем, 7 января появилось заявление сенатора США, который публично обратился к властям Ирана и предупредил, что Вашингтон не потерпит стрельбы по протестующим.