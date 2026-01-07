"Дональд Трамп убьет вас": сенатор США публично обратился к лидеру Ирана

Сенатор Линдси Грэм заявил в прямом эфире, что президент США Дональд Трамп может отдать приказ об убийстве верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Также он заверил, что Куба — уже "на грани гибели".

"Если вы противостоите [Трампу], если вы один из остатков старого режима и пытаетесь подорвать его авторитет, с вами произойдет то же самое, что случилось с (захваченным президентом Венесуэлы Николасом — ред.) Мадуро. Но в будущем наступит день, когда страна будет готова к свободным и честным выборам, на которых будут избраны люди, которые станут союзниками Соединенных Штатов", — заявил американский политик и сторонник жесткой внешней политики в эфире Fox News, как передали 6 января в Mediaite.

Он назвал венесуэльского лидера "бандитом" и отметил, что сейчас диктатор находится за решеткой в Нью-Йорке. Трампа же сенатор объявил "лучшим президентом всех времен", который снижает налоги для населения и сокращает расходы.

Відео дня

"Куба находится на грани гибели. Куба зависит от России и Венесуэлы. Обе страны находятся в затруднительном положении. Это лишь вопрос времени, и я имею в виду короткое время, пока коммунистическая диктатура на Кубе, которая угнетала свой народ с середины 50-х годов, не падет и не будет заменена демократией, дружественной Соединенным Штатам", — подчеркнул Грэм.

Также он отдельно обратился к "народу Ирана" относительно протестов в стране. Он заверил, что Вашингтон поддерживает иранских митингующих в борьбе против правительства.

"Дональд Трамп — это не Барак Обама. Он вас защитит. А аятолла, вы должны понять: если вы будете продолжать убивать своих граждан, которые требуют лучшей жизни, Дональд Трамп убьет вас", — отметил сенатор.

По его словам, в Иране надвигаются перемены.

"Это будет самое большое изменение в истории Ближнего Востока, которое избавит вас от этого нацистского режима. Народ Ирана, помощь уже на пути к вам", — добавил Грэм.

Напомним, масштабные протесты на фоне стремительной инфляции охватили Иран еще ночью на 1 января. Сначала торговцы начали закрывать свои магазины, а впоследствии по стране распространились беспорядки. 2 января президент Дональд Трамп пригрозил вмешательством. 6 января сообщалось, что митинги усилились и за последние дни погибли по меньшей мере 38 человек.

4 января в СМИ со ссылкой на источники в разведке информировали, что 86-летний Али Хаменеи уже спланировал побег в Россию, если протесты выйдут из-под контроля. Пока беспорядки подавляют армия и силовики под его руководством.