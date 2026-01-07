Протесты в Иране: количество жертв растет, митингующие взяли под контроль первый город (видео)

Беспорядки в Иране приобретают новую силу, поскольку протестующих не удовлетворяют попытки правительства выровнять сложную экономическую ситуацию. СМИ сообщают, что демонстранты взяли под контроль первый город — Абданан в провинции Илам.

Об усилении протестов в Иране сообщает Al Jazeera. Журналисты BBC пишут со ссылкой на данные правозащитной группы, что за последние дни в стране из-за беспорядков погибли по меньшей мере 36 человек.

По информации Al Jazeera, в течение прошлой недели несколько крупных демонстраций состоялось в провинции Илам. В сети распространяются видеозаписи штурмов силовиками больницы Имама Хомейни для вытеснения и ареста протестующих.

Большая толпа 6 января собралась на Гранд-базаре в Тегеране — по данным BBC Persian, толпа скандировала "Смерть диктатору", намекая на Аятолу Хаменеи. Другие ролики, снятые позже, демонстрируют бегство протестующих от облаков слезоточивого газа.

Відео дня

Иранское полуофициальное новостное агентство Fars, которое поддерживает жесткую линию, в свою очередь утверждало, что вокруг базара произошли "спорадические собрания", и полиция разогнала протестующих по соседним переулкам.

Вечером подтвержденный BBC Persian ролик показал большую толпу протестующих, которые двигались через город Абданан.

Издание Eurasia Review писало, что Абданан в провинции Илам захватили правительственные протестующие, а правоохранители не смогли подавить толпу и сбежали.

Протесты в Иране: что известно

Израильский военный обозреватель Игаль Левин проанализировал опубликованные в сети видео протестов. По его словам, на одном из роликов в городе Малекшахи силовики начали стрелять по протестующим, были убиты четыре человека. В ответ революционеры, демонстрируя оружие, призывали выходить на улицы жителей других городов.

Во втором видео протестующие жгли флаг Исламской Республики Иран в Фуладшахре, на третьем можно увидеть сожженный автобус "басиджей" КСИР в Иламе.

Также, по словам Игаля Левина, силовики открыли огонь по протестующим в Нейризе. Также аналитик отметил, что одна из видеозаписей свидетельствует о подвозе в Гаср-е-Ширин солдат и пограничников из-за нехватки силовиков.

В Фардисе, по информации Левина, митингующие подожгли здание исламского городского совета, а в городе Сомар вооруженные люди обстреляли базу "Басидж".

Участники протестов также переклеивают таблички с названиями улиц с переименованием на "улицу Трампа".

По словам военного аналитика, также одно из видео демонстрирует, как "басиджи" стреляют в спины протестующих.

Протесты в Иране: ситуация в последние дни

Иран охватили масштабные протесты в ночь на 1 января из-за стремительного роста инфляции. Сначала недовольные экономической ситуацией торговцы в Тегеране начали закрывать свои магазины, а затем беспорядки распространились по всей стране. В ходе столкновений в городе Кухдашт погиб доброволец военизированного формирования "Басидж", связанного с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также были ранены 13 представителей "народной милиции".

2 января президент США Дональд Трамп пригрозил вмешательством, если иранские власти будут пытаться силой подавить протесты. В то же время данные сервиса Flightradar24 свидетельствовали о прибытии пяти российских военных грузовых самолетов в Тегеран в течение нескольких дней.

Издание The Times 4 января писало, что если протесты выйдут из-под контроля, лидер Ирана Аятолла Хаменеи сбежит в Москву.