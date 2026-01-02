Протесты в Иране: Трамп пригрозил вмешательством США, РФ отправляет в Тегеран грузовые самолеты

Президент США Дональд Трамп предостерег власти Ирана от жестокого подавления протестов, охвативших страну из-за стремительной инфляции. Тем временем в Тегеран в последние дни прибыли пять российских военных грузовых самолетов.

Сообщение о протестах в Иране Трамп опубликовал 2 января в собственной соцсети Truth Social. Он сообщил, что США готовы реагировать на попытки Тегерана жестоко подавить мирные протесты.

"Если Иран будет стрелять и жестоко убивать мирных протестующих, что является их обычаем, Соединенные Штаты Америки придут им на помощь. Мы готовы к действиям", — написал американский президент.

Трамп предупредил, что США будут реагировать на попытки жестоко подавить протесты в Иране Фото: скриншот

Вечером 1 января российский Telegram-канал "Русское оружие" писал со ссылкой на данные сервиса Flightradar24, что за последние 48 часов в Тегеране приземлились 5 российских грузовых самолетов Ил-76ТД, что может свидетельствовать о поставках крупной партии оружия в рамках военно-технического сотрудничества между Россией и Ираном. Согласно информации Flightradar24, некоторые из полетов осуществляла белорусская компания Rubystar.

В Тегеран в течение 48 часов прибыли 5 военных грузовых самолетов РФ Фото: скриншот

Протесты в Иране: что известно

По состоянию на утро 2 января медиа BBC сообщало, что в течение пятого дня беспорядков в Иране погибли еще несколько человек. По словам журналистов, протестующие призывали к положению конца правлению верховного лидера страны, и некоторые из них призывали к возвращению к монархии. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его правительство прислушивается к "законным требованиям" протестующих, однако генеральный прокурор Мохаммад Мовахеди-Азад пригрозил "решительным ответом" на попытки "создать нестабильность". Журналисты отметили, что эти протесты стали самыми масштабными со времен восстаний 2022 года, когда молодая женщина Магса Амини, которую обвинили в том, что она не носила должным образом платок, погибла под стражей.

Напомним, иранские торговцы начали закрывать магазины из-за недовольства экономической ситуацией в стране 28 декабря, и в ночь на 1 января Иран охватили масштабные протесты. В западных городах Лордеган и Кухдашт погибли несколько человек, произошли столкновения в провинции Исфахан в центре страны и в провинции Фарс на юге. В Кухдаште погиб доброволец военизированного формирования "Басидж", связанного с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

Отметим, в августе СМИ со ссылкой на данные западной разведки сообщали, что Иран разочарован тем, как мало получил от президента РФ Владимира Путина за дроны Shahed-136.