Иран разочарован, что так мало получил от Путина за дроны "Шахед"

Россия построила огромный завод по производству беспилотников иранской разработки, которыми каждый день атакуют Украину. Но Иран за свою "помощь" получил слишком мало и только моральную поддержку, когда ядерные объекты Ирана были атакованы Израилем и США.

Официальный Тегеран все больше раздражается из-за незначительной отдачи от России, несмотря на то, что поддерживал военные усилия Москвы не только беспилотниками, но и ракетами, и другими средствами. Особенно теперь, когда завод "Алабуга" в Татарстане расширяется и производит все больше бывших Shahed-136, которые в РФ получили название "Герань", пишет CNN.

В РФ завод в "Алабуге" представляют как передовое производство и снимают про него сюжеты

Генеральный директор завода "Алабуга" Тимур Шагивалеев рассказал, что теперь все комплектующие производят на месте. Это заявление свидетельствует о том, что производство иранского дрона "Шахед" , который стал основой беспилотной войны Москвы против Украины, теперь в основном поглощено российской военно-промышленной машиной. Аналитики и сотрудники разведки полагают, что 90% этапов производства теперь осуществляется на "Алабуге" или других российских предприятиях.

Производство бывших Shahed-136 на заводе в Алабуге

Объект продолжает расширяться, строятся новые производственные мощности и общежития, что позволит ему экспоненциально наращивать производство. Аналитики считают, что этот рост потенциально позволит России экспортировать обновленную и проверенную в боевых условиях версию беспилотника, первоначально импортированного из Ирана, – возможно, даже в сам Тегеран.

Иран разочарован, что Россия ему не помогает

Однако по данным западной разведки расширение и полная интеграция Shahed-136 с Россией фактически маргинализировали Иран, обнажив разногласия между Москвой и Тегераном. По их словам, Тегеран все больше раздражается из-за незначительной отдачи от России, тогда как поддерживал коллегу по "оси зла" не только беспилотниками, но и ракетами.

Это недовольство фактически выплеснулось наружу в ходе 12-дневной кампании бомбардировок Израиля и США, направленной против иранской ядерной программы в июне, в ходе которой заявления России с осуждением были восприняты как ничтожная поддержка страны, которая помогала Москве с начала ее полномасштабного вторжения в Украину.

Удары по ядерным объектам Ирана Фото: CNN

"Иран, возможно, ожидал, что Россия предпримет больше действий или предпримет больше шагов, не будучи обязанной это делать", — заявил Али Акбар Дарейни, аналитик тегеранского Центра стратегических исследований. В Тегеране ожидали, что Кремль не будет вмешиваться напрямую, но усилит оперативную поддержку в виде поставок оружия, технологической поддержки, обмена разведданными и тому подобного.

Но это не произошло, однако не стало сюрпризом для западных разведок. Там заявили, что это демонстрирует "исключительно транзакционный и утилитарный характер" сотрудничества России с Ираном.

"Этот явный отказ от участия демонстрирует, что Россия никогда не вмешивается за пределами своих непосредственных интересов, даже когда партнер — в данном случае важный поставщик беспилотников — подвергается нападению", — заявили они.

Как беспилотники Shahed-136 попали в Россию

После того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, она начала импортировать иранские беспилотники Shahed-136. К началу 2023 года Москва и Тегеран заключили соглашение на сумму 1,75 миллиарда долларов, по которому Россия будет производить эти беспилотники у себя дома.

Иранский Shahed-136 Фото: wikipedia

6000 беспилотников к сентябрю 2025 года, предусмотренные первоначальным контрактом, были изготовлены примерно на год раньше срока, и, по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, сейчас "Алабуга" выпускает более 5500 единиц в месяц.

Производство бывших Shahed-136 на заводе в Алабуге

"В 2022 году Россия платила в среднем 200 000 долларов США за один такой беспилотник. В 2025 году эта цифра снизилась примерно до 70 000 долларов США", — сообщил источник в украинской военной разведке.

Украина также заявила, что Россия модернизировала беспилотники, установив на них улучшенные средства связи, более долговечные батареи и гораздо более крупные боеголовки, что сделало их более смертоносными и сложными для сбивания.

Изначально Иран, казалось, приветствовал усилия России по локализации примерно 90% производства Shahed 136 в Алабуге, но модернизация Москвы, похоже, застала его врасплох.

Производство бывших Shahed-136 на заводе в Алабуге

"Эта эволюция знаменует собой постепенную утрату Ираном контроля над конечным продуктом, который теперь в значительной степени производится локально и самостоятельно", — пояснил источник в западной разведке. Он добавил, что конечная цель Москвы — "полностью освоить производственный цикл и освободиться от будущих переговоров с Тегераном".

Однако в процессе расширения "Алабуга" не смогла выполнить свои обязательства перед иранскими партнерами. Мало того, что Тегеран потерял контроль над конечным продуктом, так еще и жаловался на невыполнение некоторых платежей, отчасти из-за международных санкций, наложенных на Россию. К тому же Иран не получил от Москвы обещанных авиационных технологий.

