Фабрика смерти в Татарстане: как Россия превращает "Шахеды" в оружие для всего мира

Россия наращивает производство "Шахедов": завод в Татарстане уже расширяют под 40 тысяч работников, а ежемесячные атаки на Украину достигли рекордных 5500 дронов. Фокус разбирался, как масштабирование производства может повлиять на войну, почему "Шахеды" могут оказаться в Венесуэле и какую роль в этом играет Китай.

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Особая экономическая зона "Алабуга" в российском Татарстане стремительно наращивает мощности по производству беспилотников, которыми Россия атакует Украину. По данным CNN, полученным из анализа спутниковых снимков, завод претерпел значительное расширение: появились десятки новых зданий, включая производственные цеха и общежития для работников.

Спутниковые снимки за период с конца 2024 года до июля 2025 года показывают строительство как минимум восьми новых складов, часть из которых еще возводится. Жилые помещения для рабочих также существенно расширили: если в феврале 2025 года было 15 общежитий, то к 12 июля их количество выросло до 104. После завершения строительства эти сооружения смогут разместить до 40 тысяч работников, что значительно ускорит выпуск дронов. Есть сведения, что к сборке беспилотников и строительным работам привлекают даже подростков.

Интенсивность атак дронами на Украину достигла беспрецедентного уровня. В июне 2025 года Россия запустила почти 5500 дронов типа "Шахед" или их аналогов, что в 16 раз превышает показатели июня 2024 года. Рекорд зафиксирован 9 июля, когда за одну ночь было выпущено 728 беспилотников.

По данным издания, "Алабуга" полностью перешла от использования иранской технологии "Шахедов" к локализованному производству. Завод стал самодостаточным: из алюминиевых прутков изготавливают двигатели, из поставленных чипов — микроэлектронику, а фюзеляжи — из стеклопластика. Генеральный директор завода Тимур Шагивалеев заявил, что объемы производства дронов-камикадзе "Герань" (российской версии Shahed 136) выросли в девять раз по сравнению с предыдущими показателями. В 2024 году планировалось выпустить 10 тысяч БПЛА "Гербера".

Расширение производства позволяет России не только использовать дроны в войне против Украины, но и планировать их экспорт. По словам Дэвида Олбрайта, бывшего инспектора ООН по вооружениям, Россия нацелена на долгосрочные контракты и дальнейшее увеличение выпуска беспилотников.

Расширение производства "Шахедов": сколько Россия будет производить дронов и при чем здесь Китай

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко подчеркнул, что расширение производства "Шахедов" в Елабуге окажет заметное влияние на ход войны против Украины, но только через некоторое время. Усиление выпуска дронов позволит России масштабировать свои атаки, что может осложнить ситуацию на фронте.

В частности, увеличение производства ударных дронов РФ будет происходить постепенно, без резких скачков. По его оценкам, сейчас Россия имеет технологическую способность ежемесячно увеличивать объемы выпуска готовой продукции примерно на 10%.

В частности, по мнению Коваленко, российскому ВПК для ускорения этого процесса необходимо завершить создание новых центров производства, наладить конвейерные линии и обеспечить их стабильную работу. Однако есть важное условие: предприятия, где изготавливаются дроны, должны оставаться невредимыми.

"Если по этим объектам будут нанесены мощные удары, например, ракетами или другими средствами, планы по расширению производства могут быть сорваны", — говорит Фокусу эксперт.

По подсчетам военного эксперта Павла Нарожного, который ссылается на данные ГУР Украины, сейчас Россия производит около 3 тысяч дронов в месяц, но имеет амбициозные планы увеличить этот показатель до 5-10 тысяч. В случае реализации таких объемов Россия сможет осуществлять массированные атаки, используя 1-1,5 тысячи дронов за один пуск, что может происходить каждые три-пять дней. Однако не все эти дроны будут "Шахедами" — часть из них являются фальшивками, предназначенными для отвлечения внимания. Например, из 1,5 тысячи дронов в пуске только около 750 могут быть настоящими "Шахедами".

По словам Нарожного, несмотря на попытки России локализовать производство, 60-70% компонентов для "Шахедов" поставляет Китай.

"Вопрос в том, захочет ли и сможет ли Китай обеспечить такие объемы поставок, необходимые для масштабирования производства. Для России потребность в увеличении выпуска дронов очевидна, ведь это ключевой элемент ее военной стратегии", — добавил эксперт в разговоре с Фокусом.

Завод "Алабуга" и новые "Шахеды": пойдут ли дроны на экспорт

Александр Коваленко считает, что расширение производства Shahed-136 открывает перед Россией возможность экспорта этих дронов в страны, которые не имеют собственных мощностей для их изготовления. Экспорт вооружений является важным источником поступления валюты в российский бюджет, что может частично компенсировать экономические трудности.

"Сейчас финансовый ресурс, который Россия получает от внутренних источников, в частности через налогообложение населения, не позволяет ей вести войну на значительно более широком уровне. Российская экономика испытывает дефицит "живой" валюты, необходимой для поддержки масштабных военных операций. Производство дронов, которое сейчас позволяет России вести войну на текущем уровне, все еще ограничено нехваткой ресурсов для существенного расширения. И в этом ему могут помочь экспорт дронов в другие страны", — отметил эксперт.

Потенциальными покупателями "Шахедов", по его мнению, могут стать страны Африки, например, Центральноафриканская Республика или Буркина-Фасо, а также Венесуэла, где режим Николаса Мадуро может быть заинтересован в закупке таких беспилотников. В то же время Северная Корея вряд ли станет клиентом оборонки РФ, поскольку она уже имеет собственное производство аналогичных дронов, которые, кстати, являются копиями иранских и российских разработок.

В России станет больше "Шахедов": грозит ли это не только Украине

Коваленко предупреждает, что экспорт "Шахедов" может иметь серьезные последствия для международной безопасности. Рост производства ударных дронов в России не только усиливает ее позиции в войне против Украины, но и создает новые вызовы для глобальной безопасности. Распространение этих дронов через экспорт может дестабилизировать ситуацию в различных регионах, где они могут быть использованы в локальных конфликтах или для террористических целей. Россия, используя свое технологическое преимущество в этой сфере, может укрепить свое влияние в странах, которые стремятся получить доступ к дешевым и эффективным вооружениям.

"В отличие от Ирана, который развивает различные типы дронов-камикадзе, Россия сконцентрировала свои усилия исключительно на "Шахедах". На сегодня она выпускает эти беспилотники в значительно больших объемах, чем Иран, особенно после того, как израильские удары по иранским заводам в Исфахане существенно сократили тамошнее производство. Это делает Россию одним из лидеров в изготовлении дронов-камикадзе на мировом рынке", — подытожил обозреватель.

По словам Павла Нарожного, Россия может продавать свои дроны странам, для которых международные санкции не имеют значения, но которые стремятся использовать оружие для давления на соседей. Среди потенциальных покупателей — Иран, Йемен и другие государства, поддерживающие террористические режимы. Теоретически Индия также может быть заинтересована, ведь она уже закупает российскую нефть, вертолеты и артиллерийские системы. Однако основными клиентами, вероятно, станут страны, которые не боятся санкций и готовы использовать дроны для агрессивных действий.

Напомним, ВСУ сокращает подразделения, использующие наземные роботизированные комплексы. Все из-за того, что военные отказываются с ними работать.

Также Фокус выяснил, что Россия активно противодействует украинским разведывательным дронам, применяя малые 3D-радары и зенитные беспилотники.