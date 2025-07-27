РФ расширяет главный завод-производитель "Шахедов" в "Алабуге": появились спутниковые снимки
Самый мощный завод по производству дронов в "Алабуге" расширяется. Скоро там будут трудиться 40 тысяч работников, что значительно ускорит производство беспилотников, которыми атакуют Украину.
Строительство на площадке в особой экономической зоне "Алабуге" в российской республике Татарстан резко ускорилось: появились десятки новых зданий, включая новые общежития и производственные помещения. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на спутниковые снимки.
Тем временем интенсивность атак дронов по Украине достигла рекордных значений. В июне 2025 года Россия запустила по Украине почти 5500 "Шахедов" или их аналогов, что в 16 раз больше, чем в июне 2024 года. А 9 июля по Украине за одну ночь было выпущено 728 беспилотников — рекордный показатель.
"Алабуга" теперь полностью перешла от иранской франшизы "Шахедов" к локализованному производству. Цеха расширили настолько быстро, что скоро там будут производить дроны на экспорт.
Спутниковые снимки, сделанные с конца 2024 года по середину июля текущего года, показывают минимум восемь новых складов. Часть из них еще строится.
Анализ изображений выявил значительное расширение жилья для рабочих на объекте. На снимке от 12 июля видны как минимум 104 прямоугольных здания с планировкой, похожей на общежития. В феврале таких зданий было всего 15.
После завершения строительства здания вместят до 40 тысяч работников, что значительно увеличит производство БПЛА. Имеются доказательства привлечения подростков к сборке беспилотников и строительным работам.
Завод в "Алабуге" производит тысячи дронов
Текущие объемы производства в "Алабуге" держат в строгом секрете. Генеральный директор "Алабуги" Тимур Шагивалеев недавно заявил о выпуске тысячи дронов-камикадзе "Герань", но сейчас объем увеличили в девять раз.
Источники CNN в украинской военной разведке отмечают, что в 2024 году предприятие планировало произвести 10 000 БПЛА "Гербера".
Бывший инспектор ООН по вооружениям, глава Института науки и международной безопасности в США Дэвид Олбрайт отслеживает расширение "Алабуги" с 2022 года. По его словам, РФ нацелена на дальнейшее увеличение производства и долгосрочные контракты.
"Алабуга" по сути превратилась в самодостаточную мощность: туда приходят алюминиевые прутки, из них делают двигатели. Микроэлектронику делают из поставленных чипов, а фюзеляжи — из стеклопластика.
Напомним, ВС РФ 27 июля направили БПЛА-камикадзе в автобус с мирными жителями в Сумской области. СМИ писали минимум о троих погибших.
США тем временем хотят покупать украинские беспилотники. Президент Украины считает соглашение "выигрышем для обеих сторон".