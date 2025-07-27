РФ расширяет главный завод-производитель "Шахедов" в "Алабуге": появились спутниковые снимки

Самый мощный завод по производству дронов в "Алабуге" расширяется. Скоро там будут трудиться 40 тысяч работников, что значительно ускорит производство беспилотников, которыми атакуют Украину.

Related video

Строительство на площадке в особой экономической зоне "Алабуге" в российской республике Татарстан резко ускорилось: появились десятки новых зданий, включая новые общежития и производственные помещения. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на спутниковые снимки.

Тем временем интенсивность атак дронов по Украине достигла рекордных значений. В июне 2025 года Россия запустила по Украине почти 5500 "Шахедов" или их аналогов, что в 16 раз больше, чем в июне 2024 года. А 9 июля по Украине за одну ночь было выпущено 728 беспилотников — рекордный показатель.

"Алабуга" теперь полностью перешла от иранской франшизы "Шахедов" к локализованному производству. Цеха расширили настолько быстро, что скоро там будут производить дроны на экспорт.

Спутниковые снимки, сделанные с конца 2024 года по середину июля текущего года, показывают минимум восемь новых складов. Часть из них еще строится.

В Алабуге построили минимум восемь новых складов

Анализ изображений выявил значительное расширение жилья для рабочих на объекте. На снимке от 12 июля видны как минимум 104 прямоугольных здания с планировкой, похожей на общежития. В феврале таких зданий было всего 15.

В Алабуге могли появиться более 100 общежитий

После завершения строительства здания вместят до 40 тысяч работников, что значительно увеличит производство БПЛА. Имеются доказательства привлечения подростков к сборке беспилотников и строительным работам.

Новые здания в Алабуге вместят до 40 тысяч работников

Завод в "Алабуге" производит тысячи дронов

Текущие объемы производства в "Алабуге" держат в строгом секрете. Генеральный директор "Алабуги" Тимур Шагивалеев недавно заявил о выпуске тысячи дронов-камикадзе "Герань", но сейчас объем увеличили в девять раз.

Источники CNN в украинской военной разведке отмечают, что в 2024 году предприятие планировало произвести 10 000 БПЛА "Гербера".

Бывший инспектор ООН по вооружениям, глава Института науки и международной безопасности в США Дэвид Олбрайт отслеживает расширение "Алабуги" с 2022 года. По его словам, РФ нацелена на дальнейшее увеличение производства и долгосрочные контракты.

"Алабуга" по сути превратилась в самодостаточную мощность: туда приходят алюминиевые прутки, из них делают двигатели. Микроэлектронику делают из поставленных чипов, а фюзеляжи — из стеклопластика.

Напомним, ВС РФ 27 июля направили БПЛА-камикадзе в автобус с мирными жителями в Сумской области. СМИ писали минимум о троих погибших.

США тем временем хотят покупать украинские беспилотники. Президент Украины считает соглашение "выигрышем для обеих сторон".