РФ розширює головний завод-виробник "Шахедів" в "Алабузі": з'явилися супутникові знімки

Інтенсивність атак ЗС РФ безпілотниками по цілях в Україні рекордна, а найпотужніший завод з виробництва дронів в "Алабузі" розширюється. Скоро у противника БПЛА буде більше в кілька разів.

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Будівництво на майданчику в особливій економічній зоні "Алабуга" в російській республіці Татарстан різко прискорилося: з'явилися десятки нових будівель, включно з новими гуртожитками і виробничими приміщеннями. Про це повідомив американський телеканал CNN з посиланням на супутникові знімки.

Тим часом інтенсивність атак дронів по Україні досягла рекордних значень. У червні 2025 року Росія запустила по Україні майже 5500 "Шахедів" або їхніх аналогів, що в 16 разів більше, ніж у червні 2024 року. А 9 липня по Україні за одну ніч було випущено 728 безпілотників — рекордний показник.

"Алабуга" тепер повністю перейшла від іранської франшизи "Шахедів" до локалізованого виробництва. Цехи розширили настільки швидко, що скоро там вироблятимуть дрони на експорт.

Супутникові знімки, зроблені з кінця 2024 року до середини липня поточного року, показують щонайменше вісім нових складів. Частина з них ще будується.

В Алабузі побудували щонайменше вісім нових складів

Аналіз зображень виявив значне розширення житла для робітників на об'єкті. На знімку від 12 липня видно щонайменше 104 прямокутні будівлі з плануванням, схожим на гуртожитки. У лютому таких будівель було всього 15.

Після завершення будівництва будівлі вмістять до 40 тисяч працівників, що значно збільшить виробництво БПЛА. Є докази залучення підлітків до складання безпілотників і будівельних робіт.

Нові будівлі в Алабузі вмістять до 40 тисяч працівників

Завод в "Алабузі" виробляє тисячі дронів

Поточні обсяги виробництва в "Алабузі" тримають у суворій таємниці. Генеральний директор "Алабуги" Тимур Шагівалєєв нещодавно заявив про випуск тисячі дронів-камікадзе "Герань", але зараз обсяг збільшили в дев'ять разів.

Джерела CNN в українській військовій розвідці зазначають, що у 2024 році підприємство планувало виробити 10 000 БПЛА "Гербера".

Колишній інспектор ООН з озброєнь, голова Інституту науки і міжнародної безпеки в США Девід Олбрайт відстежує розширення "Алабуги" з 2022 року. За його словами, РФ націлена на подальше збільшення виробництва і довгострокові контракти.

"Алабуга" по суті перетворилася на самодостатню потужність: туди приходять алюмінієві прутки, з них роблять двигуни. Мікроелектроніку роблять із поставлених чипів, а фюзеляжі — зі склопластику.

Нагадаємо, ЗС РФ 27 липня спрямували БПЛА-камікадзе в автобус із мирними жителями в Сумській області. ЗМІ писали щонайменше про трьох загиблих.

США тим часом хочуть купувати українські безпілотники. Президент України вважає угоду "виграшем для обох сторін".