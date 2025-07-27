Війська РФ вдарили дроном по автобусу в Сумській області: загинули люди, багато поранених, — ЗМІ

Росіяни прямим ударом влучили дроном в автобус із мирними жителями. Відомо щонайменше про трьох загиблих.

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Російські війська вдарили по автобусу з мирними жителями в Сумській області. Сталося це в районі Юнаківської громади, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров.

Наслідки атаки окупантів ліквідовують усі екстрені служби. Пораненим надають першу допомогу.

Джерела місцевого видання Kordon.Media повідомляють про трьох загиблих і 20 постраждалих після атаки дроном ЗС РФ.

"Це був прямий удар безпілотником", — розповіли співрозмовники.

Інші подробиці інциденту невідомі.

Нагадаємо, у Львові мобілізували понад половину особового складу добровольчого формування "Лев", яке боролося з російськими дронами. Усі вони тепер воюють у ЗСУ.

Фокус також описував наслідки масованого удару дронами по Одесі вночі 24 липня. Того дня росіяни обстріляли житлові будинки і ринок "Привоз".