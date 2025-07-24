Удари "Шахедами" по Одесі: горіли житлові будинки та ринок "Привоз" (фото)

В Одесі зруйновано житлову дев'ятиповерхівку в районі Молдаванки, існує загроза обвалу конструкції. Через обстріл ЗС РФ також горів ринок "Привоз".

Related video

В Одесі через масовану атаку російських військ виникла серія пожеж, знищено квартири та поранено людей. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зруйновано житлову дев'ятиповерхівку, без житла залишилися люди, які проживали у квартирах із п'ятого по восьмий поверхи.

Також горіли квартири на п'ятому і шостому поверхах одного з під'їздів. Місцеві пабліки повідомляють про руйнування житлового будинку в районі Молдаванка.

Рятувальники евакуювали 33 мешканці та врятували п'ятьох, яких заблокувало у квартирах. На місці удару працювали кінологи, які шукали ймовірних постраждалих.

Фахівці працюють і за іншими адресами, де виникли пожежі в приватному будинку та АЗС. Попередньо від удару ЗС РФ постраждали троє людей.

Пожежі на ринку "Привоз"

Крім цього, від атаки російськими БПЛА постраждав ринок "Привоз", на його території рятувальники ліквідували пожежу у двоповерховій будівлі та торгових павільйонах.

Одеська ОВА повідомляла про пошкодження пам'яток архітектури в історичному центрі Одеси, який охороняє міжнародна організація ЮНЕСКО. Є руйнування і на Приморському бульварі.

Нагадаємо, вночі 22 липня Одесу також масовано атакували російські БПЛА. Ударні дрони рухалися з акваторії Чорного моря.

Фокус також розповідав про наслідки атак дронами ЗС РФ по Одесі 19 липня. Того дня загинула одна людина.