Удары "Шахедами" по Одессе: горели жилые дома и рынок "Привоз" (фото)

В Одессе разрушена жилая девятиэтажка в районе Молдаванки, существует угроза обвала конструкции. Из-за обстрела ВС РФ также горел рынок "Привоз".

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В Одессе из-за массированной атаки российских войск возникла серия пожаров, уничтожены квартиры и ранены люди. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Разрушена жилая девятиэтажка, без жилья остались люди, проживавшие в квартирах с пятого по восьмой этажи.

Также горели квартиры на пятом и шестом этажах одного из подъездов. Местные паблики сообщают о разрушении жилого дома в районе Молдаванка.

Спасатели эвакуировали 33 жителя и спасли пятерых, которых заблокировало в квартирах. На месте удара работали кинологи, искавшие вероятных пострадавших.

Специалисты работают и по другим адресам, где возникли пожары в частном доме и АЗС. Предварительно от удара ВС РФ пострадали три человека.

Пожары на рынке "Привоз"

Кроме этого, от атаки российскими БПЛА пострадал рынок "Привоз", на его территории спасатели ликвидировали пожар в двухэтажном здании и торговых павильонах.

Одесская ОВА сообщала о повреждении памятников архитектуры в историческом центре Одессы, который охраняет международная организация ЮНЕСКО. Имеются разрушения и на Приморском бульваре.

Напомним, ночью 22 июля Одессу также массированно атаковали российские БПЛА. Ударные дроны двигались из акватории Черного моря.

Фокус также рассказывал о последствии атак дронами ВС РФ по Одессе 19 июля. В тот день погиб один человек.