Массированная атака по Одессе: ГСЧС спасла людей и животных из квартир в пламени (фото, видео)

Ночью 19 июля россияне совершили масштабную атаку по Одессе дронами: под ударом оказалась гражданская инфраструктура, поднялся пожар в многоэтажном жилом доме. В результате обстрела в городе есть пострадавшие, один человек погиб.

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Пожар, который поднялся в поврежденном доме, охватил с 6 по 9 этажи. Над ликвидацией работали представители ГСЧС и добровольцы, которые спасали из квартир в пламени людей и эвакуировали домашних любимцев. О деталях относительно ночной атаки по городу рассказали в Telegram-канале ведомства.

"Из горящих квартир спасли 5 человек, к сожалению, одна спасенная женщина погибла", — отметили в ГСЧС.

Также в ведомстве показали кадры с места событий.

Отметим, что перед этим городской голова Геннадий Труханов сообщал, что в результате атаки по Одессе подтверждена гибель одного человека. Председатель Одесской ОГА также информировал, что, предварительно, было известно о по меньшей мере трех пострадавших.

В целом город подвергся ударам около 20 беспилотников, сообщил Труханов. По его информации, дроны заходили на город с разных сторон. "Спасатели спасают людей из огненной ловушки", — писал городской голова.

В помещении детского сада, расположенного вблизи места атаки россиян, для жителей поврежденного здания предоставили временный приют. Люди здесь могут получить чай и просто воду, информировал Труханов.

Кроме ГСЧС и добровольцев, на месте работали медики, психологи и представители Национальной полиции. Информация о других последствиях атаки и пострадавших на момент публикации уточняется.

Напомним, под утро 19 июля ВС РФ также атаковали комбинированно Украину "Шахедами" и крылатыми ракетами, под массированным ударом оказался Павлоград в Днепропетровской области.

Также вечером 18 июля Киев атаковали "Шахеды": в городе прогремели взрывы, работала ПВО.