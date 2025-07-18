Киев атакуют ударные дроны ВС РФ: в столице работают силы ПВО
Вечером 18 июля российская армия запустила дроны-камикадзе в направлении Киева.
Факт атаки российскими беспилотниками подтвердило командование Воздушных сил ВСУ.
"Внимание, Киев! Вражеские БпЛА к вам с северо-востока", — предупредили военные.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе сил ПВО возле Киева и в самом городе. Об атаке дронов предупредил и глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Мониторинговые каналы заметили движение дронов к районам Троещина и Оболонь.
Кроме этого, в пабликах писали о пролете четырех БПЛА на Бровары.
Напомним, ВСУ нашли способы борьбы с российскими дронами на оптоволокне. Иногда оптоволоконный кабель удается перерезать ножницами.
Специальный представитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог ранее хвалил производителей беспилотников в Украине за лидерство в "новой эпохе войны".