Киев атакуют ударные дроны ВС РФ: в столице работают силы ПВО

Вечером 18 июля российская армия запустила дроны-камикадзе в направлении Киева.

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Факт атаки российскими беспилотниками подтвердило командование Воздушных сил ВСУ.

"Внимание, Киев! Вражеские БпЛА к вам с северо-востока", — предупредили военные.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе сил ПВО возле Киева и в самом городе. Об атаке дронов предупредил и глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Мониторинговые каналы заметили движение дронов к районам Троещина и Оболонь.

Кроме этого, в пабликах писали о пролете четырех БПЛА на Бровары.

Напомним, ВСУ нашли способы борьбы с российскими дронами на оптоволокне. Иногда оптоволоконный кабель удается перерезать ножницами.

Специальный представитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог ранее хвалил производителей беспилотников в Украине за лидерство в "новой эпохе войны".