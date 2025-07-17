"Невероятные инновации": спецпредставитель Трампа похвалил Украину за производство дронов (фото)
Специальный представитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог посетил некоторые оборонные производства Украины, в частности — беспилотников.
"Увидел собственными глазами, как строятся и развиваются украинские беспилотники. Невероятные инновации, особенно с беспилотниками", — написал Келлог в соцсети Х.
Он также обнародовал фото, на котором вместе с украинской делегацией разговаривает с работниками предприятия по производству БпЛА.
Спецпредставитель Трампа подчеркнул, что Украина лидирует в этой "новой эпохе/типе войны".
"Их скорость инноваций и способность к переработке поражает. Наша оборонно-промышленная база должна обратить на это внимание и адаптироваться", — подчеркнул Келлог.
Напомним, 16 июля Владимир Зеленский объяснил, как приезд Кита Келлога повлиял на российские обстрелы.
15 июля Кирилл Буданов представил Кэллогу сценарий войны до 2036 года.