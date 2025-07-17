"Невероятные инновации": спецпредставитель Трампа похвалил Украину за производство дронов (фото)

Специальный представитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог посетил некоторые оборонные производства Украины, в частности — беспилотников.

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"Увидел собственными глазами, как строятся и развиваются украинские беспилотники. Невероятные инновации, особенно с беспилотниками", — написал Келлог в соцсети Х.

Он также обнародовал фото, на котором вместе с украинской делегацией разговаривает с работниками предприятия по производству БпЛА.

Кит Кэллог на производстве дронов в Украине Фото: соцмережі

Спецпредставитель Трампа подчеркнул, что Украина лидирует в этой "новой эпохе/типе войны".

"Их скорость инноваций и способность к переработке поражает. Наша оборонно-промышленная база должна обратить на это внимание и адаптироваться", — подчеркнул Келлог.

Напомним, 16 июля Владимир Зеленский объяснил, как приезд Кита Келлога повлиял на российские обстрелы.

15 июля Кирилл Буданов представил Кэллогу сценарий войны до 2036 года.