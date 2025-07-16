"Путин боится": Зеленский объяснил, как приезд Келлога повлиял на российские обстрелы (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия избегает активных обстрелов территории Украины во время пребывания там представителей США. По его словам, РФ боится реакции со стороны американской стороны.

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Владимир Зеленский во время интервью Newsmax привел пример с пребыванием в Украине генерала Кита Келлога и объяснил, как это повлияло на обстрелы Украины со стороны РФ.

"Генерал Келлог прибыл в Украину, и две ночи подряд не было массированных бомбардировок. Это очень интересный пример. Этой ночью и предыдущей ночью не было никаких сильных атак", — отметил президент.

По его словам, присутствие американцев сдерживает агрессивные действия со стороны РФ.

"Путин будет пытаться запугивать, шантажировать и создавать напряжение, но он не идет на полную эскалацию", — сказал он, добавив, что украинцы уже даже иронизируют по этому поводу.

"Говорят, что надо дать генералу Келлогу украинский паспорт и оставить его здесь, и чтобы американцы чаще к нам приезжали, потому что тогда Россия будет меньше бомбить", — добавил Зеленский.

Он также подчеркнул:

"Это означает одно: Путин боится Америки. Я все это время это говорил, и я также говорил президенту. В любом случае, Путин боится Америки, и я в этом уверен. Это важный момент".

Зеленский во время интервью, в частности, утверждал, что Трамп сможет закончить войну.

"Президент Байден не смог закончить эту войну, но я уверен, что президент Трамп сможет это сделать".

Приезд Келлога в Украину

Напомним, 14 июля президент Украины Владимир Зеленский встретился с Китом Келлогом. Как стало известно с официальной страницы главы государства в Telegram, с американским генералом состоялся продуктивный разговор. Основными темами стали пути достижения мира и конкретные шаги, которые Украина и США могут сделать вместе для его приближения.

Впоследствии с Китом Келлогом встретился начальник ГУР Кирилл Буданов. Он представил Келлогу сценарий войны до 2036 года.