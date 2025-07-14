Санкции, оружие и ПВО: Зеленский рассказал о переговорах с представителем Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский 14 июля встретился со специальным представителем Президента США Китом Келлогом.

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Как стало известно из официальной страницы главы государства в Telegram, с американским генералом состоялся продуктивный разговор. Основными темами стали пути достижения мира и конкретные шаги, которые Украина и США могут сделать вместе для его приближения.

В частности, обсуждались усиление украинской системы ПВО, совместное производство и закупки оборонного вооружения вместе с европейскими партнерами. Кроме того, стороны отметили важность санкций против России и стран, которые ее поддерживают.

"Надеемся на лидерство Соединенных Штатов, ведь понятно, что Москва останавливаться не будет, если ее неадекватные амбиции не остановить силой", — написал Владимир Зеленский.

Также он поблагодарил Кита Келлога за визит в Украину и выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за "важные сигналы поддержки и положительные решения для обеих наших стран".

Лично встречал представителя Дональда Трампа на железнодорожном вокзале глава Офиса Президента Андрей Ермак. В своем Telegram-канале он сообщил, что во время переговоров обсудили оборону, безопасность, оружие, санкции, защиту украинцев и усиление сотрудничества между Украиной и США.

"Россия не хочет прекращать огонь. Мир через силу — это принцип Президента США Дональда Трампа и мы поддерживаем этот подход", — отметил Андрей Ермак.

Более того, в вечернем обращении президент рассказал о визите генерала Келлога. По его словам, на этой неделе состоятся переговоры о дальнейшей поддержке Украины. Он поручил главнокомандующему ВСУ и начальнику Генштаба предоставить всю информацию о российских силах и наших возможностях.

"Готовим также встречи спецпредставителя Президента Трампа с руководителями Службы безопасности Украины, а также наших разведок. Информация будет полной. Рассчитываем и на полное понимание Америкой того, что можно сделать ради принуждения России к миру", — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, что в среду, 9 июля в Риме состоялась встреча Владимира Зеленского со спецпредставителем президента США Китом Келлогом.

Ранее, глава Беларуси Александр Лукашенко встретился со спецпосланником Президента США Китом Келлогом во Дворце Независимости