Санкції, зброя та ППО: Зеленський розповів про переговори з представником Трампа

Президент України Володимир Зеленський 14 липня зустрівся зі спеціальним представником Президента США Кітом Келлогом.

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Як стало відомо з офіційної сторінки глави держави у Telegram, з американським генералом відбулася продуктивна розмова. Основними темами стали шляхи досягнення миру та конкретні кроки, які Україна та США можуть зробити разом для його наближення.

Зокрема, обговорювалися посилення української системи ППО, спільне виробництво й закупівлі оборонного озброєння разом із європейськими партнерами. Крім того, сторони наголосили на важливості санкцій проти Росії та країн, які її підтримують.

“Сподіваємося на лідерство Сполучених Штатів, адже зрозуміло, що Москва зупинятися не буде, якщо її неадекватні амбіції не спинити силою”, — написав Володимир Зеленський.

Також він подякував Кіту Келлогу за візит до України та висловив вдячність президенту США Дональду Трампу за “важливі сигнали підтримки та позитивні рішення для обох наших країн”.

Особисто зустрічав представника Дональда Трампа на залізничному вокзалі глава Офісу Президента Андрій Єрмак. У своєму Telegram-каналі він повідомив, що під час переговорів обговорили оборону, безпеку, зброю, санкції, захист українців та посилення співпраці між Україною та США.

“Росія не хоче припиняти вогонь. Мир через силу — це принцип Президента США Дональда Трампа і ми підтримуємо цей підхід”, — зазначив Андрій Єрмак.

Що більше, у вечірньому зверненні президент розповів про візит генерала Келлога. За його словами, цього тижня відбудуться переговори щодо подальшої підтримки України. Він доручив головнокомандувачу ЗСУ та начальнику Генштабу надати всю інформацію про російські сили та наші можливості.

“Готуємо також зустрічі спецпредставника Президента Трампа з керівниками Служби безпеки України, а також наших розвідок. Інформація буде повною. Розраховуємо й на повне розуміння Америкою того, що можна зробити заради примусу Росії до миру”, — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що у середу, 9 липня в Римі відбулася зустріч Володимира Зеленського зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом.

Раніше, глава Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся зі спецпосланцем Президента США Кітом Келлогом у Палаці Незалежності