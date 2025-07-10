Терпіння США на межі: що залишилося за лаштунками зустрічі Зеленського і Келлога в Римі

У середу, 9 липня в Римі відбулася зустріч Володимира Зеленського зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом. Про що домовилися сторони, і який тиск чинитимуть Сполучені Штати на країну-агресорку, з’ясовував Фокус.

В рамках візиту Володимира Зеленського до Італії, де 10-11 липня проходитиме міжнародна Конференція з відновлення України, відбулася зустріч очільника Банкової зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом.

За підсумками перемовин український президент розповів, що обговорив з американським візаві, передусім військову допомогу Україні, зокрема посилення ППО на тлі збільшення атак РФ.

"Також говорили й про закупівлю американської зброї, спільне оборонне виробництво та локалізацію в Україні", - додав глава держави, назвавши зустріч загалом "змістовною".

Ще однією темою, яку Зеленський підняв під час зустрічі з Келлогом став санкційний тиск на Російську Федерацію, зокрема жорсткіші обмеження проти росенергетики.

"Сподіваємося на рух законопроєкту сенаторів Грема та Блюменталя у Конгресі США. Це те, що, безперечно, може змусити Росію більше думати про мир", - підсумував Володимир Зеленський.

Натомість Кіт Келлог високо оцінив дії "президента України та його команди за те, як розумно вони поводилися". Крім того, трампівський спецпредставник заявив, що міжнародні партнери мають допомогти Україні у відбудові, запровадивши для неї свій "План Маршалла".

На переконання Кіта Келлога, ситуація зараз дуже складна, тож потрібно досягти припинення вогню, "яке дійсно може привести до завершення цієї війни".

"Мені як колишньому солдату важко зрозуміти рівень насильства, який зараз ви спостерігаєте в Україні… Коли ти втрачаєш понад мільйон солдатів, це вбивство в промислових масштабах. Крім того, гинуть також цивільні, руйнуються міста", - підкреслив спеціальний представник президента США.

Для порівняння 81-річний генерал у відставці нагадав, що армія Сполучених Штатів вийшла з В’єтнаму, втративши там 68 тисяч солдатів.

"Українці погодилися на припинення вогню, але це була одностороння згода", - нагадав пан Келлог, додавши при цьому, що діяльність українських військових "завтра стане легендою".

Яким чином Путін принизив США і як натомість діятиме Трамп

Попри зміну риторики Трампа і його оточення щодо російсько-української війни, політолог Віктор Небоженко не вважає, що мова може йти про зміну курсу Білого дому загалом.

"Річ у тім, що політика Трампа нагадує "Маятник Фуко": сьогодні він любить Путіна, а завтра ні, сьогодні любить Україну, а завтра сумнівається у цій любові. Тому я не думаю, що ми можемо говорити про зміну вектору. Інше питання, що Путін принижує вже не Трампа – він принижує і ображає Пентагон, Конгрес, Сполучені Штати як такі. Саме тому Трамп і побоюється, що дружба з Путіним може надто дорого йому обійтися. Ось з чим пов’язаний його кон’юнктурний поворот в сторону України", - зауважує експерт у розмові з Фокусом.

Політолог прогнозує, що Вашингтон буде трішки допомагати Україні з тим, аби "Путіну стало разів у десять важче".

"Але поки все ще спрацьовують попередні домовленості Трампа з Путіним, суть яких зводиться до наступного: Білий дім припиняє постачати зброю Україні, Кремль натомість має кілька літніх місяців задля досягнення своїх цілей. Але Трамп вже бачить, що Путін не може досягти своїх цілей, а просто бомбить Київ та всю Україну, як колись гітлерівська Німеччина бомбила Лондон і всю Великобританію. Картина дуже і дуже схожа – неначе й не було цих сто років. Скоріше за все, наразі закінчується терпіння у американців - не у Трампа, який є дуже гнучкою людиною, яка легко дає слово і забирає його назад", — акцентує Віктор Небоженко.

Підкресливши, що Путін перегнув палицю по відношенню до владних інституцій США, політолог зазначив: "Пентагон вже прямо каже, що зі США сміються усі, окрім, поки що єменських хуситів, бо, виявляється Америка слабка. У них питання, а навіщо ж було бомбити Іран, якщо над ними Путін відверто знущається в Україні. Бомбардування Ірану не було розраховане виключно на приниження Тегерану, ні. Воно було розраховане на те, що весь світ визнає США сильною державою. А тут Путін виходить і демонстративно показує, що йому на це все, м’яко кажучи, начхати".

Говорячи про перспективи ухвалення антиросійського санкційного законопроєкту Грема-Блюменталя, експерт констатував: "Це питання, як на мене, на жаль, буде розтягуватися у часі. Ситуація нагадуватиме скандальну історію з трапівськими тарифами, де також все затягується, змінюється, тощо. Трамп, нагадаю, це питання обіцяв закрити до 1 червня, зараз вже йдеться про 1 серпня. Така ж сама картина буде і з санкціями".

Відповідаючи на запитання про те, які ще, окрім санкцій, у США є механізми тиску на Росію, Віктор Небоженко наголосив: "Тільки розв’язати руки Європі. Це був би крок, куди більш дієвіший за усілякі санкції. Все очевидно: Європі зараз необхідне переозброєння, а вся зброя у неї ще від 1945 року не місцева, а американська. Тож нехай би Трамп дозволив європейцям негайно передати цю зброю Україні, домовившись з ними про переозброєння. Такий сценарій став би справжньою катастрофою для Путіна, тому що, наприклад, для Німеччини з тим, щоб передати нам 20-річні ракетні системи потрібна доба, а, можливо, й менше".

Проте такий "ідеальний сценарій" експерт вважає малоймовірним — щонайменше на даному етапі.

Чи дійсно Трамп увімкнув зелене світло законопроєкту з санкціями щодо РФ

Водночас політолог Дмитро Левусь, коментуючи Фокусу зустріч Зеленського і Келлога зокрема, і зміну тактики Білого дому до російсько-української війни загалом, резюмував: "Ми зараз з певним оптимізмом можемо дивитися на розвиток динаміки політики Сполучених Штатів щодо України та РФ. Як на мене, можемо говорити про стратегічний момент – його озвучив після зустрічі з Зеленським Келлог. Йдеться, зокрема, про необхідність створення для України аналогу "Плана Маршалла". Зрозуміло, що це пролунало в контексті Конференції по відновленню України, яка триває в Італії, але все рівно це надважливо, адже в даному разі йдеться про стратегічне планування. Зазначу, що раніше Трамп говорив лише про необхідність відновлення відносин з Російською Федерацією, натомість Україна звучала лише в контексті угоди про надра".

Експерт, оцінюючи свіжі заяви Трампа відносно Путіна, прогнозує, по-перше, "помітні зрушення щодо зброї для України, зокрема систем ППО", а по-друге, ухвалення законопроєкту Грема-Блюменталя щодо санкцій відносно Росії.

"У цьому документі закладено те, що потрібно Трампу, а саме - ручне керування санкційним процесом", - аргументує Дмитро Левусь.

Вказаний законопроєкт, зазначимо, передбачає введення США мит у розмірі 500% на товари, що імпортуються з тих країн, які закуповують у Росії нафту, нафтопродукти, природний газ та уран. Втім, дійсно, за інформацією Politico, у процесі роботи над документом сенатори Грем і Блюменталь внесли до нього корективи, щоб розширити повноваження президента Трампа щодо звільнення від санкцій країни, які купують російську нафту чи уран, на 180 днів.