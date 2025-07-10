Терпение США на пределе: что осталось за кулисами встречи Зеленского и Келлога в Риме

В среду, 9 июля в Риме состоялась встреча Владимира Зеленского со спецпредставителем президента США Китом Келлогом. О чем договорились стороны, и какое давление будут оказывать Соединенные Штаты на страну-агрессора, выяснял Фокус.

В рамках визита Владимира Зеленского в Италию, где 10-11 июля будет проходить международная Конференция по восстановлению Украины, состоялась встреча главы Банковой со спецпредставителем президента США Китом Келлогом.

По итогам переговоров украинский президент рассказал, что обсудил с американским визави, прежде всего военную помощь Украине, в частности усиление ПВО на фоне увеличения атак РФ.

"Также говорили и о закупке американского оружия, совместном оборонном производстве и локализации в Украине", — добавил глава государства, назвав встречу в целом "содержательной".

Еще одной темой, которую Зеленский поднял во время встречи с Келлогом стал санкционное давление на Российскую Федерацию, в частности жесткие ограничения против росенергетики.

"Надеемся на движение законопроекта сенаторов Грэма и Блюменталя в Конгрессе США. Это то, что, безусловно, может заставить Россию больше думать о мире", — подытожил Владимир Зеленский.

Зато Кит Келлог высоко оценил действия "президента Украины и его команды за то, как разумно они вели себя". Кроме того, трамповский спецпредставитель заявил, что международные партнеры должны помочь Украине в восстановлении, введя для нее свой "План Маршалла".

По убеждению Кита Келлога, ситуация сейчас очень сложная, поэтому нужно достичь прекращения огня, "которое действительно может привести к завершению этой войны".

"Мне как бывшему солдату трудно понять уровень насилия, который сейчас вы наблюдаете в Украине... Когда ты теряешь более миллиона солдат, это убийство в промышленных масштабах. Кроме того, гибнут также гражданские, разрушаются города", — подчеркнул специальный представитель президента США.

Для сравнения 81-летний генерал в отставке напомнил, что армия Соединенных Штатов вышла из Вьетнама, потеряв там 68 тысяч солдат.

"Украинцы согласились на прекращение огня, но это было одностороннее согласие", — напомнил господин Келлог, добавив при этом, что деятельность украинских военных "завтра станет легендой".

Каким образом Путин унизил США и как взамен будет действовать Трамп

Несмотря на изменение риторики Трампа и его окружения относительно российско-украинской войны, политолог Виктор Небоженко не считает, что речь может идти об изменении курса Белого дома в целом.

"Дело в том, что политика Трампа напоминает "Маятник Фуко": сегодня он любит Путина, а завтра нет, сегодня любит Украину, а завтра сомневается в этой любви. Поэтому я не думаю, что мы можем говорить о смене вектора. Другой вопрос, что Путин унижает уже не Трампа — он унижает и оскорбляет Пентагон, Конгресс, Соединенные Штаты как таковые. Именно поэтому Трамп и опасается, что дружба с Путиным может слишком дорого ему обойтись. Вот с чем связан его конъюнктурный поворот в сторону Украины", — замечает эксперт в разговоре с Фокусом.

Политолог прогнозирует, что Вашингтон будет немного помогать Украине с тем, чтобы "Путину стало раз в десять тяжелее".

"Но пока все еще срабатывают предыдущие договоренности Трампа с Путиным, суть которых сводится к следующему: Белый дом прекращает поставлять оружие Украине, Кремль взамен имеет несколько летних месяцев для достижения своих целей. Но Трамп уже видит, что Путин не может достичь своих целей, а просто бомбит Киев и всю Украину, как когда-то гитлеровская Германия бомбила Лондон и всю Великобританию. Картина очень и очень похожа — как будто и не было этих ста лет. Скорее всего, сейчас заканчивается терпение у американцев — не у Трампа, который является очень гибким человеком, который легко дает слово и забирает его обратно", — акцентирует Виктор Небоженко.

Подчеркнув, что Путин перегнул палку по отношению к властным институтам США, политолог отметил: "Пентагон уже прямо говорит, что с США смеются все, кроме, пока что йеменских хуситов, потому что, оказывается Америка слабая. У них вопрос, а зачем же было бомбить Иран, если над ними Путин откровенно издевается в Украине. Бомбардировка Ирана не была рассчитана исключительно на унижение Тегерана, нет. Она была рассчитана на то, что весь мир признает США сильной державой. А тут Путин выходит и демонстративно показывает, что ему на это все, мягко говоря, плевать".

Говоря о перспективах принятия антироссийского санкционного законопроекта Грэма-Блюменталя, эксперт констатировал: "Этот вопрос, как по мне, к сожалению, будет растягиваться во времени. Ситуация будет напоминать скандальную историю с траповскими тарифами, где также все затягивается, меняется и тому подобное. Трамп, напомню, этот вопрос обещал закрыть до 1 июня, сейчас уже речь идет о 1 августа. Такая же самая картина будет и с санкциями".

Отвечая на вопрос о том, какие еще, кроме санкций, у США есть механизмы давления на Россию, Виктор Небоженко отметил: "Только развязать руки Европе. Это был бы шаг, куда более действенный, чем всевозможные санкции. Все очевидно: Европе сейчас необходимо перевооружение, а все оружие у нее еще с 1945 года не местное, а американское. Так пусть бы Трамп позволил европейцам немедленно передать это оружие Украине, договорившись с ними о перевооружении. Такой сценарий стал бы настоящей катастрофой для Путина, потому что, например, для Германии с тем, чтобы передать нам 20-летние ракетные системы нужны сутки, а, возможно, и меньше".

Между тем такой "идеальный сценарий" эксперт считает маловероятным — по меньшей мере на данном этапе.

Действительно ли Трамп включил зеленый свет законопроекту с санкциями в отношении РФ

В то же время политолог Дмитрий Левусь, комментируя Фокусу встречу Зеленского и Келлога в частности, и изменение тактики Белого дома к российско-украинской войне в целом, резюмировал: "Мы сейчас с определенным оптимизмом можем смотреть на развитие динамики политики Соединенных Штатов в отношении Украины и РФ. Как по мне, можем говорить о стратегическом моменте — его озвучил после встречи с Зеленским Келлог. Речь идет, в частности, о необходимости создания для Украины аналога "Плана Маршалла". Понятно, что это прозвучало в контексте Конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Италии, но все равно это сверхважно, ведь в данном случае речь идет о стратегическом планировании. Отмечу, что ранее Трамп говорил только о необходимости восстановления отношений с Российской Федерацией, зато Украина звучала только в контексте соглашения о недрах".

Эксперт, оценивая свежие заявления Трампа в отношении Путина, прогнозирует, во-первых, "заметные сдвиги по оружию для Украины, в частности систем ПВО", а во-вторых, принятие законопроекта Грэма-Блюменталя по санкциям в отношении России.

"В этом документе заложено то, что нужно Трампу, а именно — ручное управление санкционным процессом", — аргументирует Дмитрий Левусь.

Указанный законопроект, отметим, предусматривает введение США пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Впрочем, действительно, по информации Politico, в процессе работы над документом сенаторы Грэм и Блюменталь внесли в него коррективы, чтобы расширить полномочия президента Трампа по освобождению от санкций страны, которые покупают российскую нефть или уран, на 180 дней.