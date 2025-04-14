План Келлога: спецпосланник Трампа предлагает поделить Украину на зоны — кому это выгодно (карта)

Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявляет, что в рамках мирного соглашения Украина может быть разделена на зоны "почти как Берлин после Второй мировой войны". Может ли Белый дом предпринять практическую реализацию этого сценария, выяснял Фокус.

Related video

Специальный представитель Трампа по Украине, 80-летний генерал в отставке Кит Келлог заявил, что после прекращения огня Украина могла бы быть разделена на своеобразные зоны ответственности союзнических сил, пишет The Times.

Вот так спецпредставитель Трампа Кит Келлог видит послевоенную Украину. Страну якобы могут поделить на три зоны ответственности с 30-километровой буферной зоной

"Британские и французские войска могли бы развернуть на западе страны, российская армия находилась бы на оккупированном востоке, а между ними были бы украинские войска и демилитаризованная зона. То есть, вы можете сделать, чтобы это выглядело почти так, как произошло с Берлином после Второй мировой войны, когда у вас была российская зона, французская зона, британская зона, американская зона. Демилитаризованная зона в 18 миль (29 км — ред.) может быть создана вдоль существующих линий контроля на востоке", — цитирует издание господина Келлога, добавляя, что он не считает англо-французские силы к западу от Днепра "провокационными для Москвы". При этом отмечается, что США не будут предоставлять для реализации такого сценария "никаких наземных сил".

Несколько позже Кит Келлог написал в сети X следующее: "Статья в The Times фактически искажает то, что я сказал. Я говорил о силах успокоения после прекращения огня в поддержку суверенитета Украины. Говоря же о разграничении, я имел в виду районы или зоны ответственности союзнических сил (без американских войск). То есть, я НЕ имел в виду разделение Украины".

Устраивает ли Трампа предложенная Келлогом идея по Украине

Учитывая реакцию Трампа относительно удара РФ по Сумах, считает политолог Дмитрий Левусь "план Келлога" вполне устраивает президента США. В частности, в разговоре с Фокусом эксперт констатировал: "Сколько бы мирного населения ни убивала РФ, Трамп и представители его команды не являются слишком радикальными в отношении России, акцентируя на желании Белого дома закончить войну. После удара по городу Сумы я не вижу, чтобы настроения в Вашингтоне существенно изменились — Трамп настроен на мир любой ценой, ожидая, чтобы эту цену заплатила именно Украина. Поэтому Трамп, думаю, вполне готов к сценарию замораживания — не исключено, что в таком виде, в котором предлагается Келлогом".

Между тем, отмечает политолог, сама по себе аналогия с Берлином, которую в своих идеях проводит Кит Келлог, является, мягко говоря, неуместной: "Сравнение Украины с послевоенной Германией не то, что даже "хромое", оно вообще не укладывается в рамки здравого смысла, поскольку Германия была разгромленным агрессором, тогда как Украина — жертва агрессии. Но в принципе, заявление Келлога, как по мне, очень ярко иллюстрирует стиль мышления, присущий нынешней американской власти в целом и Трампу, в частности. Действующая власть США постоянно пытается оправдать Россию, несмотря на то, что Трамп жонглирует риторикой, "для баланса" заявляя, в частности, что РФ бомбит Украину, как бешеная".

Эксперт: "Я думаю, что вариант Кэллога, который фактически является замораживанием войны, вполне устраивает Трампа" Фото: Getty Images

При этом, по мнению Дмитрия Левуся, пока президент США отошел от идеи закончить войну полностью на российских условиях, но это вовсе не означает, что он принял принципы справедливости, права и необратимости наказания виновника войны в лице РФ и ее высшего руководства.

"Я думаю, что вариант Келлога, который фактически является замораживанием войны, вполне устраивает Трампа. Тем более, что этот план не предусматривает непосредственного участия Соединенных Штатов в наземной операции. Но о наземной операции говорить пока рано — ее модальность прорабатывается европейскими союзниками. Но на мой взгляд, определенное американское участие в этом, чтобы там ни заявлял Келлог или другие представители команды Трампа, все же будет. Причем, участие не чисто символическое в виде, например, предоставления разведданных. Думаю, речь будет идти об участии американцев в ударной составляющей, которая бы усиливала наземный контингент. То есть, речь идет об ударной авиации, применении ракет и тому подобное. Впрочем, по состоянию на сейчас перспективы этой операции несколько туманны, при том, что Европа действительно демонстрирует решимость по этому треку", — заключает Дмитрий Левусь.

Как и почему "карта Кэллога" произвела переполох и подтолкнула Путина к действиям

В свою очередь политолог Олег Постернак в разговоре с Фокусом делает следующий акцент: "Несмотря на то, что господин Келлог в конце концов свое заявление откорректировал, "карта Келлога", расстроила многих не только в Украине, но и во всем мире. Но следует понимать, что это не карта раздела Украины, а карта размещения различных сил для обеспечения безопасности: где-то украинскими силами, где-то — украинско-британско-французскими. Но основная цель этой карты, по моему мнению, заключается в легализации нахождения российских войск на 20% оккупированных украинских территорий. И с этой идеей, следует признать, эта информация/карта вполне справляется в смысле толкования восприятия оккупированных территорий, как территорий, где просто так находятся российские войска. Это — первая цель игры Келлога".

Эксперт: "Похоже на то, что Трамп действительно планирует усиливать это давление с тем, чтобы заставить Зеленского пойти на более радикальные компромиссы" Фото: Getty Images

Еще одним элементом этой "игры" эксперт считает персональную линию спецпредставителя президента США: "Кит Келлог в значительной степени отстранен от процесса мирного урегулирования и, грубо говоря, сейчас работает "говорящей головой", озвучивая свои аналитические мысли по тому или иному поводу. И в этом смысле свежее заявление Келлога можно рассматривать в том числе, в качестве его попытки вернуться в большую игру путем предложения альтернатив и новых идей. Но американцы... они такие, что пока не перепробуют все худшие варианты, не придут к более-менее приемлемому".

Одним из худших вариантов эксперт считает давление на Украину: "Похоже на то, что Трамп действительно планирует усиливать это давление с тем, чтобы заставить Зеленского пойти на более, скажем так, радикальные компромиссы. И Кремль здесь активно включился, ведь удар по Кривому Рогу и Сумах — это фактически давление на Трампа и демонстрация "аппетитов", чтобы в США видели неуступчивость РФ в ее максималистских требованиях. Чего добивается Путин? Он своими ударами по Украине говорит Трампу: "Видишь, я могу расширять фронт в глубину и ширину, поэтому, давай, ускоряй давление на Украину и заставь ее пойти на принятие всех моих требований".

Эксперт: "Чего добивается Путин? Он своими ударами по Украине говорит Трампу: "Видишь, я могу расширять фронт в глубину и ширину, поэтому, давай, ускоряй давление на Украину" Фото: Getty Images

На данном этапе российскую сторону, считает Олег Постернак, совершенно не устраивает нежелание Трампа слишком сильно давить на Украину. Пока администрация президента США в силу каких-то причин этого не делает, констатирует политолог, но в конце концов таки может пойти на это. В этом контексте политолог вспоминает недавнюю встречу спецпредставителя Трампа Уиткоффа с Путиным, во время которой, по его мнению, этот вопрос предметно обсуждался. Кремль, предполагает аналитик, мог пообещать американцам сохранять нейтралитет в конфликте США против Ирана, получая взамен со стороны Вашингтона гарантии усиления давления на Украину, в том числе в вопросах касающихся временно оккупированных территорий.

Резюмируя, Олег Постернак отметил, что если бы вопрос урегулирования российско-украинской войны можно было бы закрыть с помощью"простых рецептов Келлога и Виткоффа", это уже было бы одобрено Трампом, который мечтает забыть данный тематический кейс, как страшный сон.