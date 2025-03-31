Трамп угрожает Путину: созрел ли президент США для сценария "мир через силу"

Президент США, которого цитируют американские СМИ, заявил, что был крайне разъярен идеей Путина о внешнем управлении в Украине. Как следствие — Трамп пригрозил РФ пошлинами и тарифами на нефть до 50% при провале мирных переговоров. Когда Белый дом может прибегнуть к такому шагу, и есть ли в американском арсенале, кроме санкций, другие методы давления на Москву, выяснял Фокус.

Related video

Дональд Трамп прокомментировал идею Путина о введении в Украине внешнего управления под эгидой ООН и проведения президентских выборов. В интервью NBC News президент США заявил, что был "разъярен" и "очень зол" на своего российского коллегу.

"Если мы с Россией не сможем заключить соглашение о прекращении кровопролития в Украине, и если я буду считать, что это вина России, я введу вторичные пошлины на нефть, на всю нефть, поступающую из России. Это будет означать, что если вы покупаете нефть из России, вы не сможете вести бизнес в Соединенных Штатах... Будет введен тариф в 25-50 % на всю нефть", — подчеркнул глава Белого дома.

Отдельно Трамп отметил, что Путин знает о его реакции, добавив, что у него "очень хорошие отношения с ним и гнев быстро рассеется если тот поступит правильно".

Несколько позже в разговоре с журналистами на борту Air Force One Трамп заявил, что для Кремля существует определенный "психологический дедлайн" того, когда он должен дать согласие на полное прекращение огня. "Если я буду считать, что они нас обманывают, я не буду этому рад", — отметил американский лидер, не указав при этом даже приблизительные календарные сроки "психологического дедлайна". В то же время президент Финляндии Александр Стубб, после многочасовой встречи и игры в гольф с господином Трампом во Флориде в прошлый уикенд, рассказал, что предложил президенту США установить 20 апреля крайним сроком, чтобы Россия согласилась на прекращение боевых действий, прежде чем вводить новые меры давления на нее. Согласился ли глава Белого дома с таким предложением доподлинно неизвестно, но факт заключается в том, что в ближайшие дни Трамп снова планирует провести телефонный разговор с Путиным.

Почему Трамп находится в плену иллюзий относительно Путина

На данном этапе у Дональда Трампа уже присутствует понимание того, что российская сторона всячески затягивает мирный процесс, констатирует в разговоре с Фокусом политолог, руководитель политико-правовых программ "Украинского центра общественного развития" Игорь Рейтерович.

"Но несмотря на определенное осознание того, что РФ ведет манипулятивную игру, Трамп, к сожалению, все еще находится в плену иллюзий, веря в то, что с Путиным в конце концов таки удастся договориться. В этом контексте, заявление Трампа о его намерении в ближайшее время снова поговорить с Путиным — яркое тому свидетельство. Я боюсь, что после нового разговора Трамп будет более оптимистично настроен к Москве, чем сейчас, потому что Путин знает, как выторговывать различные преференции для Российской Федерации", — отмечает эксперт.

Эксперт: "У Дональда Трампа уже присутствует понимание того, что российская сторона всячески затягивает мирный процесс" Фото: Getty Images

Политолог прогнозирует, что вскоре после очередных телефонных переговоров по линии Белый дом-Кремль, будет инициирован новый раунд контактов в Саудовской Аравии "с какими-то новыми документами, которые вряд ли приблизят всеобъемлющее перемирие, которого так хочет Трамп".

"На мой взгляд, где-то через несколько недель, ближе к 20-30 апреля, Трампу, в конце концов, придется принимать крайне непростое решение: либо выводить американцев из мирного переговорного процесса, который не приносит того результата, на который он рассчитывает, или же усиливать давление на Российскую Федерацию. И здесь речь идет, кстати, не только о санкциях. У Трампа есть еще один очень хороший механизм — военно-техническая помощь Украине. Этот механизм может быть гораздо более действенным, чем санкции. Потому что, как говорится, санкции — санкциями, а сто или двести ракет ATACMS принесут более ощутимый эффект, чем даже 25% тарифов или пошлин на российскую нефть", — подчеркивает Игорь Рейтерович.

Важно

Вашингтон и Москва — 300 лет дружбы: почему США подыгрывают России в войне с Украиной

Политолог прогнозирует, что в случае, если Белый дом в конце концов сделает ставку на более серьезную военно-техническую поддержку Украины, Дональд Трамп значительно активизирует отношения с Европейским Союзом (ЕС), заставляя РФ внимательнее прислушиваться к предложениям Вашингтона.

"На самом деле инструментария, который позволяет реально давить на Россию, у Трампа достаточно. Вопрос заключается лишь в наличии политической воли. Вместе с тем, следует понимать, что сценарий усиления поддержки Украины необязательно должен быть публичным. Это может быть сделано не публично, но так, что все — прежде всего, Россия — почувствуют последствия такого шага администрации Трампа", — акцентирует эксперт.

Игорь Рейтерович подчеркнул: "Не думаю, что Трамп по состоянию на сейчас готов к сценарию усиления поддержки Украины, но я бы его полностью не снимал с повестки дня. Почему? Потому что это может быть выгодная США история в том плане, что часть оружия для Украины может купить Европа и Трамп это продаст американцам так, что мы, мол, не просто поставили оружие, но и довольно неплохо на этом заработали. Так что этот сценарий вполне реалистичен, но многое будет зависеть от поведения Путина, в частности от того бросит или не бросит он какую-то "кость" Трампу до 30 апреля".

Действительно ли у Трампа мало козырей в игре с давлением на Россию

Констатировав, что у Трампа пока все еще остается "горячее желание" достичь результата по полному прекращению режима огня, если не до Пасхи, то хотя бы до ста дней своего президентства 30 апреля, глава Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игорь Чаленко в разговоре с Фокусом отметил: "Несмотря на то, что Трамп осознает, что Путин всячески затягивает время, нынешние угрозы президента США на самом деле принципиально ничем не отличаются от тарифных угроз РФ, которые он озвучивал несколько ранее".

Между тем, по мнению политолога, свежие заявления главы Белого дома с практической точки зрения являются весьма неоднозначными. "С одной стороны, мы видим, что еще с 12 марта не пролонгирована лицензия Минфина США, которая позволяла рассчитываться за российские энергоносители вопреки американским санкциям. С другой стороны, пролонгированы лицензии по расчетам за российское голубое топливо, например, для Венгрии и Турции. То есть, сейчас продолжаются параллельные процессы, где Москве дают и пряник, и немного кнутом. И пока Трамп продолжает придерживаться такой тактики. При этом, заметьте, что Трамп говорит о вторичных пошлинах, а это означает, что под торговые санкции США будут подпадать страны, которые будут покупать у РФ нефть и нефтепродукты. То есть, речь идет не о непосредственных санкциях в отношении РФ, а о санкциях против покупателей", — подчеркивает Игорь Чаленко.

Эксперт: "На самом деле инструментария, который позволяет реально давить на Россию, у Трампа достаточно" Фото: Getty Images

В целом эксперт считает, что у Трампа есть возможности давления на Москву и речь идет не только о санкциях. В этом контексте политолог напоминает, что в кармане американского президента находится минимум неиспользованных $3,8 млрд по программе поддержки Украины администрацией Байдена. Для за действия этих средств в пользу Киева, отмечает эксперт, не нужны дополнительные решения Конгресса и все зависит только от воли непосредственно Трампа. В случае, если Дональд Трамп не будет усиливать здесь и сейчас давление на Москву, акцентирует Игорь Чаленко, то де-факто он будет следовать по московскому треку, становясь заложником все новых и новых прихотей Путина.

Подытоживая, эксперт констатировал, что на самом деле у Трампа не столь уж много козырей, как он сам считает, а Вашингтон в мирном контексте нужен Москве, прежде всего, для выхода на кейс а ля "Ялта. 2.0".