Недоперемирие: почему Путин требует временной власти в Украине и что скажет Трамп

Глава Кремля предложил ввести временное управление в Украине под эгидой ООН, чтобы провести президентские выборы, а уже потом заключать мирное соглашение. К чему могут привести очередные требования Путина, выяснял Фокус

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В четверг, 27 марта, Владимир Путин посетил атомный подводный крейсер "Архангельск" и во время общения с экипажем корабля озвучил целый ряд заявлений относительно Украины. Так, говоря о ситуации на линии боевого соприкосновения, глава Кремля отметил: "Мы постепенно, не так быстро, как кому-то хотелось бы, однако настойчиво и уверенно движемся к достижению всех целей, заявленных в начале операции. Если я еще совсем недавно говорил "мы их дожмем", то сейчас есть основания полагать, что мы их добьем. На всей линии фронта стратегическая инициатива полностью находится в руках российских вооруженных сил".

Владимир Путин посетил базу атомных подводных лодок в Мурманске Фото: Getty Images Владимир Путин посетил базу атомных подводных лодок в Мурманске Фото: Getty Images Владимир Путин посетил базу атомных подводных лодок в Мурманске Фото: Getty Images

Комментируя же переговорный мирный процесс, Путин подчеркнул, что Трамп "искренне хочет завершения этого конфликта по целому ряду соображений". "Мы тоже за то, чтобы решить эти вопросы мирными средствами, но мы за устранение первопричин, которые привели к сегодняшней ситуации. Гражданские органы власти, они сегодня на самом деле не являются законными. В условиях этой фактической нелегитимности можно было бы под эгидой ООН провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, которое имеет доверие народа. И потом уже с ним начинать мирные переговоры, подписывать легитимные документы, которые будут признавать во всем мире", — резюмировал глава Кремля.

Как в Киеве и США отреагировали на заявления Путина

Проталкивая кейс выборов в Украине, Путин апеллирует к тому, что ранее уже были примеры временного управления под эгидой ООН в странах бывшей Югославии и Восточном Тиморе. Впрочем, как известно, референдум в Восточном Тиморе в 1999 году, который проводился под эгидой ООН, привел к кровопролитию. По убеждению экспертов, плебисцит провели слишком рано, не обеспечили должным образом условий безопасности — в результате тысячи восточнотиморцев были убиты, а около полумиллиона стали беженцами. Между тем в сентябре того же 99-го в Восточный Тимор были введены силы ООН, под защитой которых началось практическое осуществление мероприятий по становлению независимого государства. В мае 2002-го бывшая колония была официально объявлена независимым государством.

Официальный Киев не рассматривает ООН как альтернативу иностранному контингенту или гарантиям безопасности

Недавно Владимир Зеленский заявлял, что официальный Киев не рассматривает ООН как альтернативу иностранному контингенту или гарантиям безопасности. На свежие же заявления Путина отреагировал советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин. "Если Путин снова пытается понять, с кем ему нужно взаимодействовать, чтобы серьезно двигаться к прекращению этой войны, возможно, ему просто стоит принять таблетки, чтобы запустить мозговую деятельность — если только такие таблетки все еще на него действуют", — написал он в социальной сети X. В свою очередь глава Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко подчеркнул, что Путин делает все, чтобы затянуть и сорвать движение к миру, потому что в завершении войны он не заинтересован.

Отреагировали, правда, неофициально, на путинские заявления и в США. Так, неназванный представитель Совета нацбезопасности Белого дома заявил в комментарии Reuters, что правление в Украине определяется исключительно ее Конституцией и народом.

Зато эксперты, с которыми пообщался Фокус, считают, что свежие заявления Путина о выборах в Украине под эгидой ООН адресованы прежде всего Трампу. В этом контексте аналитики проводят параллель: Трамп пытается присоединить Гренландию к США, а Путин ему аплодирует, надеясь на симметричное одобрение со стороны Вашингтона действий Кремля в Украине.

Каким образом Путин стремится поторговать Украиной

Путин постоянно ищет все новые и новые формы делегитимизации власти в Украине, убежден ведущий эксперт Национального института стратегических исследований Иван Ус. "Несмотря на все мирные потуги Трампа, Путин гнет свою линию, добиваясь давления на Украину со стороны США в плане необходимости проведения "здесь и сейчас" выборов. Параллельно Кремль подпевает Трампу, усиливая его аппетит в отношении Гренландии. Мотивация Путина очевидна — он стремится, чтобы наша страна, ведя освободительную войну против РФ, погрузилась с головой во внутриполитические избирательные распри и добивала себя изнутри. То есть Москва пытается задействовать формулу "Можем повторить", ведь в свое время именно во время Майдана РФ, воспользовавшись ситуацией, аннексировала Крым и отдельные части Донбасса", — подчеркнул эксперт в разговоре с Фокусом.

Эксперт: "Мотивация Путина очевидна — он хочет, чтобы наша страна, ведя освободительную войну против РФ, погрузилась с головой во внутриполитические избирательные распри и добивала себя изнутри" Фото: Getty Images

Отметив, что Трамп является предсказуемо — непредсказуемой политической фигурой, Иван Ус констатировал: "В вопросе выборов в Украине Белый дом, скажем так, петляет, выступая то "за", то отмалчиваясь относительно этого кейса. Поэтому сегодня Трамп может сказать одно, а на следующий день совсем другое. Но следует понимать, что ООН — это структура, которая целиком и полностью себя дискредитировала. Кроме того, в Совбезе ООН присутствует РФ, которая обладает правом вето. Таким образом через эту организацию Путин стремится "поторговать" Украиной".

Подчеркнув, что предлагаемый Путиным сценарий абсолютно не устраивает Украину, аналитик добавил: "Учитывая свежие заявления Путина, должны 24/7 объяснять партнерам, что это игра с огнем, потому что если кто-то думает, что выборы — это один день, то он глубоко ошибается. Как человек, который в свое время писал законы о выборах народных депутатов, референдуме и местных референдумах, могу отметить, что избирательный процесс — это 90 дней и обеспечение безопасности всех его участников является исключительной прерогативой государства. В условиях военного положения я просто не представляю себе, как государство может гарантировать безопасность в течение такого длительного промежутка времени".

По убеждению Ивана Уса, ситуативная цель Путина заключается в том, чтобы "вложить в уши и мозги Трампа", что Украина — это failed state. "Не исключаю сценария, что, не добившись быстрого мира в Украине, Трамп переключится, например, на Гренландию. В такой ситуации главное для нас, чтобы Трамп не начал помогать России", — заключает эксперт.

Действительно ли Трамп будет учитывать все прихоти Путина

В свою очередь эксперт аналитического центра "Объединенная Украина", политолог Петр Олещук в разговоре с Фокусом делает следующий акцент: "Заявления Путина о выборах в Украине — это своеобразное предложение Трампу, чтобы тот занимался Гренландией, а Путин здесь, в Украине, мол, сам "наведет порядок". То есть "бартер" простой: ты отдаешь мне Украину, а я не против, чтобы ты забирал Гренландию. При этом важно отметить, что просто выборы Путина уже не удовлетворяют. Ему нужна какая-то оккупационная администрация в Украине, которая бы эти выборы "правильно" провела, не допустив к ним всех, кого Кремль считает "нациками". Предполагаю, что к "нацикам" сейчас можно отнести подавляющее большинство украинских политиков, за исключением разве что Медведчука или Мураева".

Эксперт: "Мы слишком переоцениваем Трампа, думая, что его образ мачо имеет какую-то связь с реальностью" Фото: Getty Images

"Управляемые выборы" в Украине Путин, отмечает политолог, пытается продать прежде всего Трампу. "Сложно сказать, клюнет Трамп на крючок Путина или нет, но очевидно, что РФ запускает этот думко-вирус именно в направлении Трампа и он это услышит, обратит внимание и будет обсуждать со своей командой. А вообще, мы слишком переоцениваем Трампа, думая, что его образ мачо имеет какую-то связь с реальностью. А на самом деле Трамп является очень слабым и очень недалеким политиком, которого собственная репутация не сильно то и волнует. Ну, плюет Путин на все договоренности в Эр-Рияде, и что? Ничего. В Белом доме говорят, окей, будем говорить дальше, изучать условия РФ. То есть, очевидно, что Трамп не настроен серьезно реагировать на любые действия Путина — ему главное делать вид, что он что-то делает для урегулирования", — подчеркивает Петр Олещук.

Заявлением о выборах в Украине под эгидой ООН, а затем — необходимостью подписывать мирное соглашение с новой "легитимной" властью в Киеве Путин, отмечает политолог, фактически расписался в том, что он на самом деле лишь имитирует желание прекращения войны. Но с учетом того, прогнозирует Петр Олещук, что Трамп очень хочет дружить с Путиным, Кремль и в дальнейшем будет наглеть.

Констатировав, что Путин окончательно потерял берега, Петр Олещук не исключил, что вскоре глава Кремля вполне серьезно может выступить с требованием о признании недействительным договора о роспуске СССР и обратиться к Трампу за соответствующей поддержкой.

В целом политолог предполагает, что Трамп и в дальнейшем "будет носиться с Путиным и его прихотями, как с писаной торбой", поскольку ему слишком импонирует система власти и персонифицированной диктатуры, которую тот выстроил в Российской Федерации.