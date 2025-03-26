Провал мирных переговоров: что показали и скрыли договоренности Украины, США и РФ в Эр-Рияде

Во вторник, 25 марта в Эр-Рияде завершился трехдневный переговорный марафон с участием делегаций Украины, США и России после которого стало известно о достигнутой договоренности по безопасному судоходству на Черном море, а также отказе от ударов по энергетическим объектам. Ближе ли мы стали к миру, выяснял Фокус.

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После переговоров в Эр-Рияде, которые продолжались с прошлого воскресенья и фактически финишировали во вторник, 25 марта, Украина, США и РФ озвучили свои позиции по достигнутым договоренностям, которые касаются безопасного судоходства в Черном море и моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры. В частности, президент Владимир Зеленский заявил, что в случае нарушения договоренностей стороны будут обращаться к Соединенным Штатам Америки как гаранту выполнения взятых обязательств. Кроме того, глава государства добавил, что российская сторона уже пытается манипулировать относительно снятия санкций, как условия прекращения огня в Черном море.

Владимир Зеленский заявил, что в случае нарушения договоренностей стороны будут обращаться к США как гаранту выполнения взятых обязательств

Кремль действительно в обмен на реализацию достигнутых в Эр-Рияде договоренностей, выдвинул целый ряд требований, касающихся снятия санкций с сельскохозяйственного сектора РФ. Между тем президент США Дональд Трамп во время официальной встречи с американскими послами вечером 25 марта отметил, что Вашингтон таки рассмотрит все выдвинутые Россией требования. В общем, комментируя серию переговоров в Эр-Рияде, глава Белого дома констатировал: "Мы достигли значительного прогресса в вопросе "Украина-Россия". Посмотрим, что будем дальше. Мы продолжаем серьезные дискуссии и я бы сказал, что все идет хорошо".

Между тем эксперты, с которыми пообщался Фокус, никакого прогресса на пути к установлению мира по итогам переговоров в Саудовской Аравии не увидели.

Переговоры в Эр-Рияде прошли по российскому сценарию

Комментируя Фокусу итоги переговоров в Эр-Рияде, политолог-международник Максим Несвитайлов отметил: "Безусловный плюс для нас заключается в том, что мы сыграли на опережение и передали Штатам конкретный список конкретных объектов, поражение которых будем воспринимать как нарушение договоренностей по не нанесению ударов по энергетике или то бишь инфраструктуре. С кораблями, конечно, будет труднее, но в целом, если говорить юридическим языком, то весь постпереговорный трек выглядит ничтожным. Президент Зеленский говорит, что в случае нарушения договоренностей Украина будет апеллировать к США. Но вопрос: а что будут делать Соединенные Штаты? То есть, где четко выписаны и озвучены последствия для сторон в случае нарушения договоренностей? Этого всего нет, а затем все эти разговоры о каком-то прогрессе — не более, чем мыльный пузырь".

По убеждению эксперта, по итогам переговоров в Эр-Рияде Россия осталась в максимальном выигрыше: "Путин, находясь в эйфории, тем не менее, последовательно-прагматично идет следующим путем: пытается выбить ВСУ с территории РФ и сконцентрировать все усилия для задействования наступательного потенциала на линии фронта. И только тогда, когда этот потенциал будет исчерпан, Путин остановится и начнет правдами — не правдами затягивать время: нарушать условия перемирия, провоцировать Украину, окапываясь тем временем, минируя территории и параллельно осуществляя меры по перекрытию нам помощи от партнеров".

Дональд Трамп: "Мы достигли значительного прогресса в вопросе "Украина-Россия". Посмотрим, что будем дальше. Мы продолжаем серьезные дискуссии и я бы сказал, что все идет хорошо" Фото: Getty Images

Выразив убеждение в том, что сейчас все идет именно по российскому сценарию, Максим Несвитайлов констатировал: "Конечно, можно гипотетически предположить, что дипломатические игры в Эр-Рияде — это некий хитрый и взвешенный ход со стороны Белого дома, но когда ты смотришь, как Трамп целый Божий день своей коммуникации посвящает разборкам относительно того, что где-то там в одном из региональных Капитолиев повесили его "некрасивый" портрет, любые иллюзии развеиваются мгновенно, как утренний туман. Одним словом, все выглядит таким образом, что переговорный трек в Эр-Рияде прошел четко по написанным в Кремле нотам".

Политолог предположил, что украинская сторона, понимая все происходящее и стараясь не "ранить" лишний раз самолюбие Трампа, стремится, сохраняя американскую помощь и доступ к разведданным, максимально подготовиться совместно с европейцами к плану "Б": дальнейшему противостоянию с РФ, где США уже не будут играть решающую роль.

Какие тактические маневры в Эр-Рияде демонстрировали Украина, США и РФ

Политолог Олег Лесной в разговоре с Фокусом общий итог переговорного марафона в Саудовской Аравии характеризует лаконично: "Договорились договариваться". "Обратите внимание на то, что все промежуточные мирные компоненты, которые были озвучены сторонами по итогам серии встреч в Эр-Рияде моделируются в будущем времени. Но одна фраза из заявления президента Зеленского, которая является весьма показательной, звучала так, что Украина, мол, даже не надеется на то, что россияне будут придерживаться договоренностей. То есть, на самом деле Киев, по моему убеждению, прекрасно понимает "вес" этих договоренностей, но при этом, что важно, сохраняет контакты с США, которые, к сожалению, находятся в плену иллюзий относительно РФ".

С учетом того, что российская сторона максимально затягивает время для достижения своих целей, отмечает эксперт, Украине следует вести с США "максимально сдержанный и прагматичный диалог". "Мы, в отличие от Трампа и его команды, прекрасно знаем, что россияне ничего из договоренности де-факто не будут выполнять. Более того, лично я убежден в том, что россияне, действуя в парадигме Громыко (Андрей Громыко — известный советский дипломат, министр иностранных дел СССР — ред.) будут погружаться в детали, и, цепляясь к каждой букве и запятой в достигнутых договоренностях, будут дожимать свое. Иначе говоря, Кремль, которому сейчас не нужен никакой мир и никакие паузы, будет максимально затягивать процесс", — подчеркивает Олег Лесной.

Резюмируя, эксперт отметил следующее: "Определенная пикантность ситуации заключается в том, что есть российская школа Громыко и есть школа Трампа, которая так же базируется на правиле: "Дожимай, дожимай, дожимай, дожимай". И эти две школы, столкнувшись, продолжают безбожно рубиться, не вынося при этом "сор из избы". И в этой ситуации то, что мы сохранили диалог с США — это уже очень немало. Кроме того, крайне важно, что мы таки сумели добиться того, что об Украине не говорят без Украины. Несмотря на это, должны понимать, что на самом деле мы только подъезжаем к тому тоннелю, где должен просматриваться свет на пути к установлению мира. То есть, все переговоры в Эр-Рияде — это тактические маневры сторон, не более того".

Почему договоренности в Саудовской Аравии не внушают оптимизма

Политолог Максим Джигун убежден в том, что Соединенные Штаты своими спонтанно-ситуативными запретами военной и другой поддержки буквально толкнули Украину в вихрь уязвимости. "Администрация Трампа, грубо говоря, заставила нас принять абсолютно неприемлемые, неудобные и опасные переговоры в Эр-Рияде. Да, это не был прямой контакт с россиянами, как это анонсировали американцы, но это отнюдь не уменьшает градус опасности на данном этапе. В конце концов, Украина, под давлением Соединенных Штатов, согласилась на какие-то совершенно непонятные форматы перемирия в энергетике и море. Зато все, что мы можем получить — это продолжение военного терроризма со стороны РФ и отсутствие никаких механизмов, которые могли бы нас защитить в случае невыполнения Россией достигнутых договоренностей", — акцентирует эксперт в разговоре с Фокусом.

По итогам длительных переговоров в Эр-Рияде, констатирует политолог, поводов для оптимизма для Украины есть, мягко говоря, немного. Пока же, замечает Максим Джигун, Украине, которая в сложившейся ситуации сделала все, что могла, остается наблюдать за тем, каким образом будут реагировать США, когда Путин опустит до уровня ниже плинтуса все договоренности, достигнутые в Саудовской Аравии. А в том, что Москва "цинично потопчется" по этим договоренностям эксперт не имеет ни капли сомнения. Поэтому, констатирует политолог, пока есть надежда на то, что терпение Трампа лопнет быстрее, чем терпение украинцев, которые публично заявят, что с таким союзником, каким сейчас являются США, никаких врагов на самом деле и не нужно. Единственным признаком того, что США "наконец опомнятся" Максим Джигун считает постоянное увеличение количества прихотей Кремля в мирном треке, что, по его мнению, в конце концов забьет последний гвоздь в гроб выдержки Белого дома.