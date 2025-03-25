Перемирие в Черном море начнет действовать только после снятия санкций, — Кремль

В своем заявлении Россия подтвердила информацию о прекращении ударов по объектам украинской энергетики на 30 суток. Однако, по информации РФ, перемирие началось с 18 марта.

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В Российской Федерации заявили, что перемирие в Черном море начнет действовать после снятия санкций с "Россельхозбанка" и других российских финансовых организаций, вовлеченных в операции по международной торговле продовольствием. Соответствующее заявление опубликовал Кремль.

В заявлении отмечается, что перемирие начнет действовать при условиях снятия:

санкционных ограничений с "Россельхозбанка" и других финансовых организаций, которые привлечены к обеспечению операций по международной торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями, их подключению к SWIFT, открытию необходимых корреспондентских счетов;

ограничений на осуществление операций торгового финансирования;

санкционных ограничений с компаний-производителей и экспортеров продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений, а также снятие ограничений на работу страховых компаний с грузами продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений;

ограничений на обслуживание в портах судов и санкций с судов под флагом РФ, задействованных в торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями;

ограничений на поставки в РФ сельскохозяйственной техники, а также других товаров, задействованных в производстве продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений.

В заявлении также отмечается, что РФ и Соединенные Штаты Америки согласились разработать меры по реализации договоренностей президентов двух стран о запрете ударов по объектам энергетики РФ и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года. Соглашение можно продлить или выйти из него в случае его несоблюдения одной из сторон.

Напомним, что во время переговоров в Эр-Рияде в Саудовской Аравии, продолжавшихся с 23 по 25 марта, США и РФ согласовали меры по взаимному прекращению ударов по энергетической инфраструктуре в Украине и России, договорились о безопасном судоходстве в Черном море. Кроме того, Вашингтон пообещал восстановить россиянам доступ к мировым рынкам экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений.

Позже президент Украины Владимир Зеленский рассказал о договоренностях с Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о перемирии в российско-украинской войне. Он добавил, что есть соглашение о паузе в ударах на море и по объектам энергетики.