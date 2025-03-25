Перемир'я в Чорному морі почне діяти лише після зняття санкцій, — Кремль

У своїй заяві Росія підтвердила інформацію щодо припинення ударів по об’єктах української енергетики на 30 діб. Однак, за інформацією РФ, перемир'я почалось з 18 березня.

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В Російській Федерації заявили, що перемир'я в Чорному морі почне діяти після зняття санкцій з "Россільгоспбанку" та інших російських фінансових організацій, залучених до операцій з міжнародної торгівлі продовольством. Відповідну заяву опублікував Кремль.

В заяві зазначається, що перемир'я почне діяти за умов зняття:

санкційних обмежень з "Россільгоспбанку" та інших фінансових організацій, які залучені до забезпечення операцій з міжнародної торгівлі продовольством (у тому числі рибопродукцією) та добривами, їх підключення до SWIFT, відкриття необхідних кореспондентських рахунків;

обмежень на здійснення операцій торгівельного фінансування;

санкційних обмежень з компаній-виробників та експортерів продовольства (у тому числі рибопродукції) та добривами, а також зняття обмежень на роботу страхових компаній з вантажами продовольства (у тому числі рибопродукції) та добрив;

обмежень на обслуговування в портах суден і санкцій з судів під прапором РФ, задіяних у торгівлі продовольством (у тому числі рибопродукцією) та добривами;

обмежень на постачання в РФ сільськогосподарської техніки, а також інших товарів, задіяних у виробництві продовольства (у тому числі рибопродукції) та добрив.

В заяві також зазначається, що РФ та Сполучені Штати Америки погодилися розробити заходи щодо реалізації домовленостей президентів двох країн щодо заборони ударів по об'єктах енергетики РФ та України терміном на 30 діб, починаючи з 18 березня 2025 року. Угоду можна продовжити або вийти з неї у разі її недотримання однією зі сторін.

Нагадаємо, що під час переговорів у Ер-Ріяді в Саудівській Аравії, що тривали з 23 по 25 березня, США і РФ узгодили заходи щодо взаємного припинення ударів по енергетичній інфраструктурі в Україні та Росії, домовилися про безпечне судноплавство в Чорному морі. Крім того, Вашингтон пообіцяв відновити росіянам доступ до світових ринків експорту сільськогосподарської продукції та добрив.

Пізніше президент України Володимир Зеленський розповів про домовленості з Російською Федерацією та Сполученими Штатами Америки щодо перемир'я в російсько-українській війні. Він додав, що є угода про паузу в ударах на морі та по об'єктах енергетики.