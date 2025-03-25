В Чорному морі відновлять судноплавство: оголошено результати переговорів в Ер-Ріяді

Штати пообіцяли допомогти РФ у відновленні доступу до світового ринку агропродукції. Також Україна, США та РФ домовилися забезпечити втілення угоди про заборону ударів по енергооб'єктах.

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Під час переговорів у Ер-Ріяді в Саудівській Аравії, що тривали з 23 по 25 березня, США і РФ узгодили заходи щодо взаємного припинення ударів по енергетичній інфраструктурі в Україні та Росії, домовилися про безпечне судноплавство в Чорному морі, а також Вашингтон пообіцяв відновити росіянам доступ до світових ринків експорту сільськогосподарської продукції та добрив. Заяву опубліковано на офіційному сайті Білого дому.

Переговори в Ер-Ріяді: про що домовилися з РФ

У повідомленні щодо результатів зустрічі з російською делегацією зазначається, що США домовилися з РФ про:

забезпечення безпечного судноплавства, виключення застосування сили та використання комерційних суден у військових цілях в Чорному морі;

допомогу Сполучених Штатів росіянам у відновленні доступу до світового ринку експорту сільськогосподарської продукції та добрив, зниженні витрат на морське страхування та розширенні доступу до портів і платіжних систем для таких операцій;

розробку заходів для втілення угоди президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна про часткове перемир'я — припинення ударів по енергооб'єктах Росії та України.

Білий дім оголосив результати переговорів в Ер-Ріяді Фото: X / Daniel Baldwin Білий дім опублікував результати перемовин з РФ і Україною Фото: X / Daniel Baldwin

Переговори в Ер-Ріяді: про що домовилися з Україною

У заяві щодо результатів українсько-американських переговорів Білий дім повідомив, що:

США й Україна так само домовилися забезпечити безпечне судноплавство в Чорному морі;

сторони погодилися, що США й надалі сприятимуть обміну військовополоненими, звільненню цивільних ув’язнених та поверненню примусово переміщених Росією українських дітей;

українська та американська сторони домовилися розробити заходи для реалізації угоди президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського про взаємне припинення ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури Росії та України.

Також у Білому домі заявили, що всі сторони переговорів вітають допомогу третіх країн у підтримці реалізації енергетичної та морської угод, а також команди продовжать працювати над досягненням стійкого та тривалого миру.

Переговори в Ер-Ріяді: коментар Рустема Умєрова

Міністр оборони України Рустем Умєров опублікував результати перемовин зі США в Ер-Ріяді на своїй офіційній сторінці у Facebook. Він зауважив, що в Саудівській Аравії були проведені двосторонні технічні консультації, що стосувалися передусім безпеки енергетичної та критичної інфраструктури, навігації в Чорному морі та звільненні українських полонених і дітей, викрадених росіянами.

"Ця зустріч — логічне продовження успішних консультацій з США у Джидді. Ніхто більше за українців не прагне справедливого миру, наша позиція залишається чесною, прозорою та послідовною", — зазначив урядовець.

Щодо домовленостей про безпечну навігацію в Чорному морі він наголосив, що переміщення Росією своїх військових суден за межі Східної частини моря вважатиметься порушенням домовленості та загрозою національній безпеці України, і тоді українська сторона буде мати право на самозахист.

Нагадаємо, 25 березня заступник голови оборонного комітету Ради Федерації РФ Володимир Чижов заявляв, що Росія і США не ухвалили спільну заяву за підсумками переговорів в Ер-Ріяді через позицію України.

Посол України в США Оксана Маркарова 25 березня сказала, що українська сторона повністю підтримує ініціативу про повне припинення вогню з Росією.