В Черном море восстановят судоходство: объявлены результаты переговоров в Эр-Рияде

Штаты пообещали помочь РФ в восстановлении доступа к мировому рынку агропродукции. Также Украина, США и РФ договорились обеспечить исполнение соглашения о запрете ударов по энергообъектам.

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Во время переговоров в Эр-Рияде в Саудовской Аравии, продолжавшихся с 23 по 25 марта, США и РФ согласовали меры по взаимному прекращению ударов по энергетической инфраструктуре в Украине и России, договорились о безопасном судоходстве в Черном море, а также Вашингтон пообещал восстановить россиянам доступ к мировым рынкам экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений. Заявление опубликовано на официальном сайте Белого дома.

Переговоры в Эр-Рияде: о чем договорились с РФ

В сообщении о результатах встречи с российской делегацией отмечается, что США договорились с РФ об:

обеспечении безопасного судоходства, исключение применения силы и использования коммерческих судов в военных целях в Черном море;

помощи Соединенных Штатов россиянам в восстановлении доступа к мировому рынку экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, снижении расходов на морское страхование и расширении доступа к портам и платежным системам для таких операций;

разработке мер для воплощения соглашения президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина о частичном перемирии — прекращении ударов по энергообъектам России и Украины.

Белый дом объявил результаты переговоров в Эр-Рияде Фото: X / Daniel Baldwin Белый дом опубликовал результаты переговоров с РФ и Украиной Фото: X / Daniel Baldwin

Переговоры в Эр-Рияде: о чем договорились с Украиной

В заявлении о результатах украинско-американских переговоров Белый дом сообщил, что:

США и Украина так же договорились обеспечить безопасное судоходство в Черном море;

стороны согласились, что США и в дальнейшем будут способствовать обмену военнопленными, освобождению гражданских заключенных и возвращению принудительно перемещенных Россией украинских детей;

украинская и американская стороны договорились разработать меры для реализации соглашения президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры России и Украины.

Также в Белом доме заявили, что все стороны переговоров приветствуют помощь третьих стран в поддержке реализации энергетического и морского соглашений, а также команды продолжат работать над достижением устойчивого и прочного мира.

Переговоры в Эр-Рияде: комментарий Рустема Умерова

Министр обороны Украины Рустем Умеров опубликовал результаты переговоров с США в Эр-Рияде на своей официальной странице в Facebook. Он отметил, что в Саудовской Аравии были проведены двусторонние технические консультации, касающиеся прежде всего безопасности энергетической и критической инфраструктуры, навигации в Черном море и освобождении украинских пленных и детей, похищенных россиянами.

"Эта встреча — логическое продолжение успешных консультаций с США в Джидде. Никто больше украинцев не стремится к справедливому миру, наша позиция остается честной, прозрачной и последовательной", — отметил чиновник.

Относительно договоренностей о безопасной навигации в Черном море он отметил, что перемещение Россией своих военных судов за пределы Восточной части моря будет считаться нарушением договоренности и угрозой национальной безопасности Украины, и тогда украинская сторона будет иметь право на самозащиту.

Напомним, 25 марта заместитель председателя оборонного комитета Совета Федерации РФ Владимир Чижов заявлял, что Россия и США не приняли совместное заявление по итогам переговоров в Эр-Рияде из-за позиции Украины.

Посол Украины в США Оксана Маркарова 25 марта сказала, что украинская сторона полностью поддерживает инициативу о полном прекращении огня с Россией.